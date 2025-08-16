Devolverá el Infonavit las aportaciones no utilizadas

Los trabajadores que realizaron aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y no utilizaron esos recursos para un crédito hipotecario pueden solicitar su devolución durante 2025. Este procedimiento permite recuperar los fondos acumulados en la cuenta individual del trabajador.

El trámite se realiza en línea a través del portal oficial del Infonavit. Para iniciar, el trabajador debe contar con CURP, Número de Seguridad Social y datos personales actualizados. El sistema permite consultar el saldo acumulado y confirmar que los recursos no se hayan aplicado a ningún crédito vigente.

Para completar la solicitud, es necesario adjuntar una identificación oficial vigente y proporcionar los datos bancarios donde se depositará el dinero. Una vez recibida la solicitud, el instituto verifica la información y realiza la transferencia directamente a la cuenta del trabajador.

Este procedimiento aplica exclusivamente a aportaciones que permanecen en la cuenta individual sin haber sido utilizadas. El Infonavit recomienda mantener los datos personales actualizados y realizar la solicitud lo antes posible para agilizar el proceso de devolución.

Los trabajadores que requieran información adicional o asistencia pueden consultar el portal oficial del instituto o comunicarse con la línea de atención al derechohabiente. La medida busca garantizar que los recursos acumulados por los trabajadores estén disponibles para su uso, incluso si no se solicitaron créditos durante su vida laboral.



