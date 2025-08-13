Amuebla Infonavit casas de los derechohabientes

Pensando en esa realidad, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) puso en marcha el esquema "Equipa tu Casa", el cual permite que, al momento de tramitar un Crédito Tradicional o Infonavit Total, se autorice un monto adicional que puede ir desde poco más de diez mil hasta cerca de setenta mil pesos.

La ventaja para los acreditados es que este complemento se integra al crédito principal, con las mismas condiciones de plazo y tasa de interés, lo que evita recurrir a préstamos externos o pagos con tarjeta que suelen generar deudas más costosas. Este dinero puede destinarse a la compra de muebles, electrodomésticos, materiales o incluso mano de obra para realizar mejoras inmediatas a la vivienda.

Antes del 12 de febrero de 2025, el apoyo se entregaba en dos tarjetas, una con la mayor parte del saldo para materiales o muebles y otra con un porcentaje menor para pagar trabajos de instalación o adecuación. Sin embargo, para quienes obtienen su financiamiento después de esa fecha, el Infonavit envía un correo con instrucciones para que el beneficiario use el dinero en el comercio de su elección, lo que brinda mayor flexibilidad.

Para muchas familias de esta ciudad, esta facilidad representa la oportunidad de mudarse a una casa más completa desde el primer día, sin tener que esperar meses para poder equiparla. Al ser un trámite que se solicita únicamente al momento de pedir el crédito de vivienda, es importante que los interesados lo contemplen desde el inicio para no dejar pasar la oportunidad.



