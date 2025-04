Garantiza INE transparencia en elección del Poder Judicial

El Mañana / Staff.- El Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas brindará confiabilidad y transparencia en este proceso electoral para renovar el Poder Judicial, en un modelo sin precedentes en el país.

Sergio Iván Ruiz Castellot, delegado del INE en la entidad, en conferencia de prensa en Reynosa comentó que en esta elección se instalarán 2 mil 466 casillas en Tamaulipas, casi la mitad de las utilizadas en comicios anteriores, pero a pesar del menor número, en todas las secciones electorales donde históricamente ha habido casillas se instalará al menos una.

Explicó que la diferencia radica en que cada casilla atenderá hasta 2 mil 250 personas, cuando antes lo hacían tres casillas para una misma cantidad de ciudadanos.

"Claro que garantizamos esa transparencia, uno de los elementos clave es que, aunque si bien es cierto esta elección no hay representantes de partidos, no hay partidos en estas mesas de consejo, en esos cómputos, hay una alta demanda y un alto número de personas registradas como observadores electorales. Los observadores y las observadoras electorales podrán acompañar todos los trabajos del INE", dijo.

El modelo contempla dos rangos de casillas, según la carga de votantes: las de rango uno contarán con nueve funcionarios y las de rango dos con diez, incluye presidentes, secretarios, escrutadores y jueces generales, con una estructura reforzada para atender el volumen de votos que se espera en esta elección.

Ruiz Castellot precisó que en esta ocasión no habrá conteo rápido, pues el nuevo modelo electoral impide que los escrutadores realicen el cómputo final al cierre de la casilla y, en su lugar, sólo clasificarán los votos por tipo de elección.

"Instalarán la casilla, observarán el desarrollo, pero al terminar solamente clasificará por tipo de elección y contará cuántos sufragios se emitieron, de tal manera que al terminar la jornada electoral a diferencia de otros proceso, no vamos a poder tener conteo rápido; podemos conocer la participación ciudadana con base al total de ciudadanos que votaron, pero los resultados se darán conforme se vayan computando en los propios consejos distritales; iniciarán con la llegada de los paquetes electorales, será simultáneo una vez que lleguen los paquetes iniciaremos. Con estos trabajos de cómputo se está calculando a partir del día 2 y podrán terminar hasta el día 10 de junio", expresó.

LOS RETOS

El funcionario del INE en Tamaulipas recalcó que los principales retos será el cómputo de los votos, ya que una sola boleta podrá contener múltiples sufragios para cargos distintos y, por ejemplo, los ciudadanos podrán votar por cinco mujeres y cuatro hombres de una lista extensa de candidaturas.

"Uno de los grandes retos son los cómputos, la transparencia y certeza de los cómputos que se van a hacer en cada uno de los centros. ¿Qué otros retos? la coordinación con el Ietam, ya que estamos llevando una elección concurrente, se va a renovar la mayoría de los cargos del Poder Judicial estatal y, en este sentido, tenemos una coordinación muy buena", destacó.

Ante pregunta de qué participación ciudadana esperan el 1 de junio, destacó que no ha sido el mismo en los diferentes procesos."Yo te podría decir que probablemente un 25% , un 20%, pero el comportamiento electoral no ha sido el mismo en los diferentes procesos y son elecciones muy diferentes; en muchos sentidos pudiera ser que la participación se vaya a la baja o, por el contrario, podríamos ver un repunte muy interesante de la participación. Tenemos en ese momento fenómenos inéditos, como el hecho de registros de observadores electorales, cosa que no era un tema donde tuviéramos tanta participación", recalcó.





DECLINAN 16 EN TAMAULIPAS

Informó que sí ha habido declinaciones desde el primer momento, y en Tamaulipas van 16 personas.

Los motivos en general son por cuestiones personales, algunas personas ya vieron el proceso de fiscalización, de registro, de promoción muy complicado y determinaron no seguir; que son demasiadas reglas, otras declinaron por estar contendiendo en dos ámbitos.

"Nadie ha manifestado que por tener algún tema relacionado con su seguridad, con algún miedo, no; por lo menos no en papel", dijo.