Industria es puntal fabril para Reynosa

´´Reynosa merece y puede acceder a mejores condiciones de desarrollo, no solamente fomentando inversiones y empleos, si no mejores números para su economía; pero no puede ser mediante una política excluyente eligiendo quién participa o no. Las fallas pueden corregirse, pero nunca amenazando la estabilidad que la industria ofrece", lo anterior fue expresado por Valentina López, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).