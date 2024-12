Temen opacidad de precios al incrementarse el salario

Por: Guadalupe Salas

El Mañana / Staff.- Luego de que el secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños, anunciara que el salario mínimo aumentará un 12% a nivel federal a partir del 1 de enero de 2025, los ciudadanos se muestran a la expectativa con opiniones divididas sobre los posibles efectos de este incremento en su economía diaria.

El aumento, aprobado por consenso unánime por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) el pasado 3 de diciembre, beneficiará tanto a trabajadores de la frontera norte del país como a aquellos del resto de México, así como a los que se desempeñan en ocupaciones con salario mínimo profesional. El salario mínimo en la zona fronteriza pasará de 374.89 a 419.88 pesos diarios, mientras que en el resto del país se incrementará de 248.93 a 278.80 pesos diarios.

En Reynosa, uno de los sectores más afectados por el costo de la vida es el de los trabajadores de maquiladoras. Sergio Méndez, empleado de una de estas empresas, expresó su cautela ante el anuncio.

"Hoy en día no compras lo mismo en el supermercado que hace un año. A veces, aunque te aumenten el salario, lo que sube también es todo lo demás" Sergio Méndez Empleado de maquiladora

"Espero que este aumento sea positivo y nos dé un respiro, pero a la vez me preocupa que los precios sigan subiendo debido a la inflación. La canasta básica ya está mucho más cara, y hoy en día no compras lo mismo en el supermercado que hace un año. A veces, aunque te aumenten el salario, lo que sube también es todo lo demás", comentó Méndez.

Este sentimiento es compartido por otros ciudadanos que esperan que el incremento salarial no se vea opacado por los efectos de la inflación. A pesar de la expectativa positiva, muchos temen que el alza en los salarios sea rápidamente absorbida por el aumento de los precios de productos básicos, lo que haría que el beneficio sea efímero.

El anuncio de este incremento es parte de un esfuerzo continuo por mejorar las condiciones laborales y salariales en el país: sin embargo, el desafío será asegurar que los salarios aumenten al mismo ritmo que los costos de vida.

Inevitable impacto a costos de operación

El incremento del 12 por ciento al salario mínimo, anunciado por la Presidenta Claudia Sheinbaum para 2025, representa un alivio para los trabajadores, pero también plantea desafíos significativos para los pequeños comerciantes.

Patricio Hernández Polina, integrante del mercado Zaragoza y expresidente del mismo, comentó que el incremento salarial inevitablemente impactará los costos operativos, lo que podría trasladarse a los precios finales de productos y servicios.

"Así como han aumentado sueldos, obviamente que nosotros pagamos el aumento de sueldo, pagamos lo del Seguro Social, todos los gastos fijos, eso merma un poco en la economía en mi negocio, por fortuna y por desgracia; porque por fortuna pues para ellos, para los muchachos que van a ganar más, lo cual se me hace bueno, pero por desgracia porque nosotros estamos batallando bastante con la economía para que sobreviva este negocio", dijo.

A pesar de los retos, Hernández Polina considera que el alza salarial es una medida justa para los trabajadores, pero enfatizó que el comercio necesita apoyo gubernamental federal para sortear las dificultades que implica esta nueva realidad económica.

Uno de los puntos críticos planteados por Hernández Polina es la falta de acceso a créditos con tasas de interés razonables.

"Lo que necesitamos, y yo de manera particular y creo que mucha gente le entraría, son créditos, pero créditos en donde verdaderamente nos beneficien, no créditos que lucren con nosotros, porque se paga del 11 al 14 por ciento de interés en los créditos, y bueno, no es nada comparado con Estados Unidos; hay préstamos, créditos en donde no cobran tanto interés como aquí, que realmente la economía puede salir a flote. Nosotros no queremos nada regalado, que todo lo podemos pagar, pero obviamente que tiene que haber facilidades para todo", recalcó.

Hernández Polina concluyó con un llamado a las autoridades federales para que consideren medidas que respalden a los comerciantes y les permitan enfrentar el aumento salarial de manera sostenible.

"Nosotros somos los que reactivamos la economía y no me refiero nada más a mí, me refiero a empresas grandes, a todas las empresas chicas, grandes, todos nosotros sostenemos el país", recalcó.