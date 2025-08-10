Imponen operadores de Didi sus propias tarifas

C iudadanos de Reynosa han manifestado su inconformidad con el servicio de transporte por aplicación Didi, luego de registrar incrementos en el costo final de sus viajes al momento de pagar en efectivo.

La principal queja se refiere a que, al llegar al destino, algunos conductores exigen un monto mayor al señalado por la aplicación. Esto ocurre exclusivamente en viajes con pago en efectivo, según testimonios recabados.

Carlos Ignacio, usuario frecuente, relató que solicitó un servicio Express con tarifa fija marcada en 58 pesos. Al llegar, el conductor le pidió 80 pesos, argumentando que la plataforma no cubría los descuentos aplicados al usuario (como cupones del 4%, 15% o 20), por lo que el pasajero debía pagar la diferencia.

Otros usuarios también han denunciado irregularidades como la falta de aire acondicionado (requisito para inscribir un vehículo al servicio) o la presencia de acompañantes del conductor durante el viaje.

Joaquin González reportó que en un traslado a su trabajo el chofer le cobró 80 pesos más de lo estipulado. Tras presentar la queja en la plataforma, Didi le reembolsó la cantidad en cupones de viaje. Para él, el problema no es de la empresa, sino de ciertos conductores.

Los afectados recomiendan a otros usuarios revisar el cobro antes de pagar y, en caso de detectar un cargo extra, presentar un reporte inmediato en la aplicación.

Por su parte, Gael Alexander, conductor de Didi Food, señaló que desconoce la causa de estos cobros y descuentos en el servicio de transporte, aunque aclaró que ambos modelos de trabajo son diferentes. También descartó que las promociones ofrecidas a los pasajeros afecten directamente el pago que reciben los conductores.