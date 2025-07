Reportan tres incendios de casas diariamente: PC

Hasta tres incendios de casa habitación son atendidos por el cuerpo de Bomberos en la ciudad de Reynosa diariamente; este alarmante incremento se debe, principalmente, al sobrecalentamiento de las conexiones eléctricas o el mal uso de éstas.

En algunos de los casos reportados al servicio de emergencias se ven involucrados menores, quienes al encontrarse solos en casa conectan aparatos electrónicos de manera incorrecta, hecho que deriva en cortocircuitos, causando, lamentablemente, cuantiosas pérdidas materiales.

Autoridades de Protección Civil y Bomberos recomiendan a los padres de familia mantenerse alerta en todo momento y evitar descuidos que podrían terminar en tragedia, "No pierdan de vista en este periodo vacacional a los menores, las mamás que no están acostumbradas a tener ahí a los menores ahorita en las casas, que no sobresaturen los enchufes, los conectores y que hagan la revisión de la instalación eléctrica", refirió Javier Lam, director del organismo.

Pidió a la población extremar precauciones y estar muy al pendiente de las actividades que se encuentren desempeñando los menores en su domicilio; asimismo exhortó a realizar los reportes correspondientes a los números de teléfono 80 99 55 00 10 y 00 11, que son las líneas de la coordinación de Protección civil y Bomberos.