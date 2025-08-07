Pese a corte de energía eléctrica operó Hospital Materno Infantil

A pesar del corte de energía eléctrica registrado durante la madrugada de este miércoles, provocado por un incendio en empresa recicladora, el Hospital Materno Infantil de Reynosa, brindó la atención médica y los servicios no se vieron afectados, gracias a la planta de energía de emergencia con el que cuenta la institución.

Se atendió de manera normal a las familias, con capacidad operativa al 100 por ciento, durante alrededor de 10 horas, ya que la electricidad regresó alrededor del medio día de ayer miércoles.

Eduardo López Torres, director del hospital, comentó que el incidente ocurrió alrededor de las 3:00 de la mañana, momento en que se activó de inmediato la planta de luz de emergencia, la cual garantiza el suministro eléctrico en áreas críticas del nosocomio, por lo cual se estuvo funcionando sin problema en quirófanos, cuidados intensivos neonatales, unidad de terapia intensiva pedriátrica, y la unidad de soporte critico obstétrico.

"Afortunadamente el hospital cuenta con una planta de luz de emergencia que surte perfectamente toda la situación de los sistemas de soporte vital y de atención médica, tenemos una capacidad de operación de más de 24 horas con la planta de luz, nuestra reserva de combustible es suficiente como les digo para soportar ese tiempo, el hospital cuenta con un sistema que prácticamente de manera inmediata, cuando hay el corte de luz permite que exista la continuidad de la atención sin que haya una afectación" dijo.

