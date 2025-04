Realiza IMSS campaña de vacunación en Reynosa

Personal de la Unidad de Medicina Familiar número 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social, participa en la Semana Nacional de Vacunación 2025, la cual se lleva del 26 de abril al 3 de mayo, aplicando dosis para menores de edad, adolescentes, jóvenes, adultos, abuelitos, embarazadas y personal de salud.

Marco Antonio Galván García, director de la clínica, informó que para facilitar el acceso de la ciudadanía a las vacunas, se instalaron módulos de vacunación en la propia unidad médica, operando en dos turnos de 9:00 a 20:00 horas y además, se habilitaron módulos externos en los centros comerciales en HEB Hidalgo, Smart Hidalgo y Bodega Aurrera Hidalgo, los cuales estarán disponibles en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

Durante esta semana se aplican diversas vacunas dirigidas a distintos grupos de edad: para niñas y niños menores de un año se administran vacunas contra la tuberculosis (BCG) en su primer mes de vida, hepatitis B en los primeros siete días, la hexavalente acelular a los 2, 4 y 6 meses de edad, con refuerzo a los 18 meses, así como vacunas contra el rotavirus y neumococo a los 2 y 4 meses.

A niñas y niños menores de cinco años se les aplica la vacuna SRP contra sarampión, rubéola y parotiditis a los 12 y 18 meses de edad, un refuerzo de neumococo a los 12 meses y la DPT (difteria, tosferina y tétanos) a los 4 años; para los menores de entre 1 y 9 años se contempla la aplicación de la SRP para quienes no hayan recibido las dos dosis previas, y la DPT a los 4 años de edad.

En el caso de adolescentes, se ofrece la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano a niñas y niños de quinto grado de primaria y a quienes tengan 11 años no escolarizados, refuerzos de tétanos y difteria, vacunas contra sarampión y rubéola para quienes no tengan esquema completo, además de la vacuna contra hepatitis B a partir de los 11 años si no existe antecedente vacunal.

Durante el embarazo se aplicará la vacuna Tdpa (tétanos, difteria y tosferina) a partir de la semana 20 de gestación, para proteger tanto a la madre como al bebé; en adultos de entre 20 y 59 años los refuerzos de Td cada 10 años, la vacunación contra sarampión y rubéola para quienes tengan entre 20 y 39 años, y la inmunización contra hepatitis B para personal de salud o personas con factores de riesgo.