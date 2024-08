Cumple IMSS 73 años en Tamaulipas

El Mañana / Staff.- En un día típico, el IMSS en Tamaulipas otorga 14 mil consultas de medicina familiar, mil 839 consultas de especialidad, 681 consultas dentales, mil 79 atenciones en urgencias, 164 egresos hospitalarios, 97 intervenciones quirúrgicas, 26 partos, 36 mil análisis clínicos, mil 990 estudios de radiodiagnóstico y 246 estudios de ecosonografía.

Además, diariamente se realizan 302 estudios de tomografía axial computada, 11 estudios de resonancia magnética, 150 sesiones de inhaloterapia, 195 sesiones de hemodiálisis, 7 estudios de electromiografía, mil 184 sesiones de medicina física, 330 estudios de electrocardiografía y 12 de electroencefalografía.

En un comunicado de prensa, se informó que en cuanto al fortalecimiento del equipamiento médico, en enero del 2024 se adquirió un angiógrafo para la sala de hemodinamia del HGR No. 6 de Ciudad Madero, beneficiando así a más de 557 mil derechohabientes, el cual por su alta tecnología permite diagnosticar y tratar de manera más oportuna enfermedades cardiovasculares congénitas o adquiridas, mientras que en octubre del 2023 se puso en operación un tomógrafo nuevo.



REYNOSA, BENEFICIADA

De igual forma, ponderó la adquisición de cuatro equipos de mastografía de tecnología de punta que permiten no sólo hacerlas, sino también biopsias y avanzar en el combate al Cáncer de mama y están ubicados en el HGZ No. 11, de Nuevo Laredo; HGZ No. 13, de Matamoros; HGZ No. 15, de Reynosa y el HGZMF No. 1 de Victoria.

Ayer jueves, el IMSS Tamaulipas cumplió 73 años de historia, actualmente cuenta con 16 mil trabajadores y trabajadores.

Hoy en día se cuenta con 48 Unidades de Medicina Familiar y nueve hospitales, que brindan servicio a más de 2 millones de derechohabientes adscritos del estado de Tamaulipas y norte de Veracruz.