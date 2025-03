Detectan más niños con discapacidad: Necesario mejorar educación especial

Reynosa ha registrado un incremento significativo en la detección de niños y jóvenes con alguna discapacidad, lo que ha impulsado la necesidad de mejorar los servicios de educación especial y las oportunidades laborales para este sector de la población.

Aunque no necesariamente ha crecido el número de personas con discapacidad, los diagnósticos son cada vez más precisos, permitiendo identificar condiciones que antes pasaban desapercibidas.

Marcela Jordán Ramírez, subsecretaria de Educación Básica en Tamaulipas, comentó que el crecimiento poblacional en Reynosa ha llevado a una mayor demanda de servicios, y en respuesta el gobierno estatal ha fortalecido programas de apoyo, como becas para todos los niños con discapacidad, el Programa de Fortalecimiento a los Servicios de Educación Especial y recursos estatales destinados a mejorar el equipamiento de los Centros de Atención Múltiple (CAM) y los de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER).

"En Reynosa tenemos un incremento significativo, no necesariamente por el tema de que tengamos más niños; sí hemos identificado más niños y jóvenes, pero también porque la población en Reynosa está creciendo mucho. Sí tenemos necesidades de fortalecer también la cobertura, estamos haciendo todo lo necesario; para ello, vamos a tratar de hacer lo posible por incrementar los espacios y la cobertura. No necesariamente ha incrementado como tal, hay diagnósticos mucho más precisos que permiten identificar condiciones y trastornos que antes, tal vez, no teníamos identificados", dijo.

