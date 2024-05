Llaman a donatarias de Reynosa a cumplir con impuestos

*Las Donatarias Autorizadas son organizaciones civiles o fideicomisos que pueden recibir donativos deducibles del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas físicas o morales. Los beneficios de las Donatarias Autorizadas son: * Tributan para efectos fiscales, como personas morales con fines no lucrativos. * No son contribuyentes del ISR, ya que no buscan la generación de una utilidad. * Pueden recibir donativos sin límite, ya sea en efectivo o en especie, de residentes en el país o el extranjero; deben expedir los comprobantes respectivos. Pueden tener ingresos no relacionados con su objeto social, siempre que los mismos sean menores a 50% de los ingresos totales del ejercicio.