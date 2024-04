Reclaman importadores de autos ser escuchados

"Con esa regulación del 2009 hacia ahorita, no hemos podido avanzar, de progresar, y lo único que dañan es la economía de las familias". Hugo Jofre Chávez Representante de los importadores de autos usados

Importadores de autos usados en Reynosa piden que el nuevo mandatario federal pueda bajar los altos costos de la importación, eliminar algunas regulaciones y restricciones que actualmente se tienen para que un auto entre de forma legal al país.

Hugo Jofre Chávez, representante de los importadores locales, comentó que desgraciadamente en este sexenio no recibieron el apoyo para dialogar sobre los puntos importantes, como las regulaciones y los costos de importación.

Explicó que las afectaciones comenzaron desde el 2009, cuando entró el Tratado de Libre Comercio, del cual los importadores suponían que iban a tener más beneficios, pero no se pudo avanzar.

El dirigente señaló que con esos cambios las importaciones bajaron, ya que en aquel tiempo era una locura, al importarse 12 mil carros mensuales a nivel nacional; era mucha importación y en Reynosa entre mil a 2 mil carros mensuales. Actualmente, en esta ciudad se importan alrededor de unos 500 a 600 carros mensuales, una cantidad baja.

"Ya con esa regulación del 2009 hacia ahorita no hemos podido avanzar, de progresar, y lo único que dañan es la economía de las familias. En aquellos tiempos tuvimos varias reuniones en México con senadores y diputados, con funcionarios de Hacienda, funcionario de Economía; desgraciadamente, en aquel tiempo no veían por la gente, le quedó corto su personal, no tuvieron visión para poder aplacar la introducción de vehículos ilegales al país", dijo.

Los empresarios del ramo se han mantenido subsistiendo desde el sexenio de Felipe Calderón y el Gobierno federal, que va de salida, y tampoco les dio respuesta.

"Es necesario, porque si no el otro sexenio va a ser lo mismo; definitivamente, no hemos hecho acercamiento con ellos de alguna forma constante, porque ya tenemos desde Calderón, Peña Nieto y este gobierno que está pasando, que los diputados y senadores no hacen nada, llegan a sus puestos, a sus lugares y se olvidan de la situación. Desgraciadamente no hay nada con ellos, necesitamos verlo con funcionarios directos o efectivamente con el Presidente de la República o sus allegado", recalcó.

Actualmente, los importadores tienen un alto costo de importación de los vehículos y demasiadas regulaciones y restricciones. Los importadores buscan que bajen los costos para que, de esta forma, sean accesibles a las familias y evitar que se llene el país de más vehículos informales.

