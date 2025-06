Alertan por decomiso de autos ´legalizados´ en Reynosa

Actualmente, siguen las revisiones y decomisos de autos que fueron legalizados de forma irregular en cruces fronterizos a lo largo de ciudades como Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y Piedras Negras.

Para evitar estos decomisos de vehículos al regresar a territorio mexicano, comercializadores de autos usados llaman a los compradores a evitar caer en fraudes con supuestos trámites de regularización vehicular mediante un "pedimento A3".

"Hay una red que anda promocionando un nuevo sistema con un Pedimento A3, regularización de mercancía, pero desgraciadamente es otro sistema más para defraudar a la gente". Hugo Jofre Chávez Representante de importadores

Hugo Jofre Chávez, representante de los importadores de autos usados en Reynosa, advirtió a la población que esta oferta de legalizar con el sistema de Pedimento A3 no tiene sustento legal y que se trata de una red que busca lucrar con la necesidad de las personas por regularizar sus vehículos de procedencia extranjera fuera del marco normativo establecido por el Gobierno federal.

Señaló que muchos de los afectados terminan acudiendo a los importadores legales tras ser estafados, pero en algunos casos ya han perdido sus vehículos por no contar con títulos originales o por presentar documentación alterada.

"Hay una red que anda promocionando un nuevo sistema, con un Pedimento A3 regularización de mercancía, pero desgraciadamente es otro sistema más para defraudar a la gente; los requisitos, las regulaciones, el decreto, son los mismos. Si tú pasas tu vehículo o pasó tu vehículo después del 19 de octubre del 2021 está ilegalmente y quedará ilegalmente", sostuvo.

"No hay manera de enderezarlo por ninguna forma, son decretos son leyes, entonces que tenga cuidado la gente no se dejen convencer, no se dejen llevar, primero, por las redes sociales. Cuídense mucho, cuiden su patrimonio y cuiden su integridad, ya que la responsabilidad sigue siendo del dueño del vehículo", dijo.

El representante precisó que en redes se escudan en un supuesto "amparo" que "permite regularizar" mediante agentes aduanales, pero en realidad no cumple con las regulaciones oficiales.

"No hay ninguna forma de hacer ese nuevo fraude legal; para comenzar, no se están haciendo ni por Reynosa, el vehículo debería presentarse a la aduana, no se está presentando, ¿qué quiere decir?, todos esos requisitos que no se están cumpliendo, quiere decir, que está mal hecho, está irregular, por lo tanto es ilegal", destacó.

Actualmente, la única vía segura para legalizar un vehículo extranjero es a través de la importación formal ante la aduana, ya sea con clave BU o BF, dentro del proceso tradicional.

"Todo lo que le ofrezcan por ese lado es fraude, está mal hecho y, aparte, les están cobrando un dineral. Si fuera legal, si fuera honesto, pagarías alrededor de 2 mil 500 al gobierno y ponle que te cobran unos mil 500, 2 mil pesos más, no pasaría de 5 mil pesos", recalcó Jofre Chavez.

Jofre Chávez destacó que se han detectado decomisos en retenes y cruces fronterizos a lo largo de ciudades como Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y Piedras Negras, muchos de los afectados terminan acudiendo a los importadores legales tras ser estafados, pero en algunos casos ya han perdido sus vehículos por no contar con títulos originales o por presentar documentación alterada.

"Ya tienen los retenes, tienen conocimiento y ha habido decomiso; a algunos les han dado las oportunidades, vienen con nosotros y les volvemos a hacer los trámites, vuelven a pagar desgraciadamente y muchos se los han decomisado y en el puente siguen los decomiso de esos vehículos que no cumplieron con las regulaciones, pero sí hay bastantitos lo que tenemos conocimiento con los compañeros de las franjas fronterizas adjuntas a nosotros; son bastantes vehículos, por toda la frontera se han decomisado vehículos".

La recomendación para los propietarios de vehículos es informarse adecuadamente, acudir con agentes autorizados y evitar cualquier trámite que no esté respaldado por la normatividad de la Secretaría de Hacienda.





PREVIENEN FRAUDE *Las unidades son revisadas en los cruces de Reynosa, Matamoros, Laredo y Piedras Negras *Presuntamente, se legalizaron mediante el Pedimento A3, que aseguran representa un fraude *Aseguran se trata de una red que busca lucrar con la necesidad de las personas *Aprovechan la necesidad de regularizar sus vehículos de procedencia extranjera *Al final pierden sus vehículos por no contar con títulos originales o por presentar documentación alterada.