Sufren automovilistas por mal estado de las vialidades

Las condiciones actuales de las calles del municipio han provocado que cada vez más automovilistas terminen en el taller mecánico con problemas en el sistema de suspensión de sus vehículos. Entre baches profundos, topes mal colocados o sin señalización y calles en mal estado, la suspensión se ha convertido en uno de los componentes más afectados de la conducción diaria.

Jesús Martínez, mecánico con más de 10 años de experiencia en el ramo, explica que este tipo de fallas son recurrentes en la ciudad. "Sí, la verdad es algo muy común. Cuando vienen a revisión ciertos componentes ya están en muy mal estado, y eso es tanto por el manejo brusco como por el mal estado de las calles. Si el conductor va muy recio, el desgaste es más rápido, pero incluso yendo despacio hay hoyos que simplemente no puedes evitar", menciona.

De acuerdo con Jesús, las piezas más afectadas suelen ser los amortiguadores, las rótulas, bujes, vieletas, muelles, así como los topes de goma que ayudan a amortiguar los golpes del chasis; también es común que los resortes se deformen o que aparezcan ruidos metálicos al pasar por caminos irregulares.

No atender estos problemas a tiempo puede derivar en situaciones de riesgo: una suspensión dañada puede provocar que el vehículo pierda estabilidad al tomar curvas, incrementar el desgaste de otras piezas y reducir la capacidad de frenado de forma segura. "Hay quienes no lo traen a revisión hasta que ya escuchan golpeteos fuertes o sienten que el carro se va de lado. Ahí ya es más caro porque ya no es sólo una pieza, ya son varias", añade el especialista.

Además, una de las señales más comunes de daño es la vibración del volante a ciertas velocidades, lo que puede indicar que los componentes de suspensión o dirección están desalineados o deteriorados.

Ante este panorama, mecánicos recomiendan a los conductores realizar una inspección preventiva al menos cada seis meses, especialmente si circulan con frecuencia por avenidas dañadas o zonas con obras inconclusas.

En una ciudad donde el mantenimiento vial sigue siendo una deuda pendiente, el costo de reparar una suspensión puede convertirse en un gasto recurrente para quienes necesitan moverse diariamente por las calles de Reynosa.