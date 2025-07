Demandan mejoras al mercado Zaragoza

M ayor iluminación en los pasillos y distintas reparaciones en la techumbre son algunas de las necesidades con las que cuenta el mercado Zaragoza, ubicado en la zona centro de la ciudad de Reynosa.

Patricio Ramos Polina, comerciante del lugar, mencionó que "La presidencia municipal tiene injerencia en estos pasillos, ya que en el mercado Zaragoza, que es propiedad privada, los pasillos son municipales; entonces, ellos nunca se han querido hacer cargo de todo eso".

Patricio Ramos Polina, Comerciante del lugar

Detalló que se ha planteado la posibilidad de climatizar las instalaciones del mercado Zaragoza, sin embargo, se requiere de una modificación completa de la infraestructura para realizar este ambicioso proyecto, "Nosotros no ponemos clima en el mercado porque no se presta; para eso tendríamos que cambiar toda la techumbre, tendríamos que poner puertas en todas las entradas, que no hubiera filtraciones de aire".

Exclamó que en lo que va de las últimas administraciones no se ha mostrado interés alguno por escuchar y dar solución a las distintas problemáticas que aquejan a este corredor comercial, "No se les ha visto intención de mejoras para el mercado Zaragoza, únicamente los muritos que pusieron en las esquinas, y mal terminados, y nada más".

Una de las peticiones más urgentes es el desarrollo de un diseño publicitario a través del cual se destaque y se dé a conocer el mercado y todos los productos que ahí se ofrecen de manera nacional e internacional.