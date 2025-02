Garantizan derecho a la identidad

Para garantizar el derecho a la identidad desde el nacimiento, autoridades del Registro Civil mantienen activo el módulo de Registro Civil dentro del Hospital Materno Infantil de Reynosa, donde se realiza el registro de nacimiento

Este servicio permite a los padres registrar a sus bebés, evitando traslados y agilizando el trámite.

Para realizar el trámite, es obligatorio que el bebé esté presente y que los padres muestren la documentación requerida en original y copia.

Los documentos varían según el estado civil de los padres, ya que para aquellos que están en unión libre se solicita el certificado de nacimiento del bebé, las actas de nacimiento de ambos padres, credenciales de elector de ambos, dos testigos con credencial de elector, la CURP de ambos padres y se especifica que los abuelos del bebé no pueden fungir como testigos.

En el caso de padres casados, los requisitos incluyen el certificado de nacimiento del bebé, el acta de matrimonio, credenciales de elector de ambos padres, dos testigos con credencial de elector, la CURP de ambos padres y los abuelos no pueden ser testigos.

Aunque el módulo del Registro Civil apoya a las familias a que hagan el trámite, lo cierto es que la persona encargada de atender, de la Oficialía No. 2, no da un buen servicio, pues cuando acudes a preguntar no te responde y te deja esperando, sin importarle nada y con mala cara.