Espera campo lluvias de ´Beryl´

Las lluvias que pueda dejar el huracán Beryl serán de gran beneficio para el campo, ya que se requiere que se llenen las presas en Tamaulipas.

Mauro Barrera, delegado del Comité Catorceavo Campesino de Reynosa, dejó claro que el agua nunca va a ser dañina y por el contrario deja muchos beneficios al campo.

Explicó que actualmente se lleva un 70 por ciento de trilla en lo que corresponde al sorgo y en el caso del maíz hay una parte que no se ha trillado, pero no se afectará en caso de lluvias.

"La mayoría, un 70% del sorgo ya está, el maíz es el que todavía no lo trillan o parte no lo han trillado, pero no la lluvia no afecta, no nos da problema, que venga todo el agua que pueda", afirmó.

Indicó que casi todas las cosechas ya se han recolectado, faltando solo una pequeña parte, pero esperan con gran optimismo las lluvias.

En cuanto a la situación de las presas y la necesidad de más agua, Barrera comentó que todavía se requiere más porque no tienen agua.

"Las presas que hay de almacenamiento, pues presitas chiquitas que tienen una avenida muy chiquita de agua, pues sí tienen agua, pero la mayoría de las presas están secas", expresó.

Añadió que las lluvias recientes no han sido lo suficientemente fuertes como para llenar las presas, pero han sido beneficiosas para la tierra.

"No creo que nos afecte, estamos en espera de que nos caiga aquí en la zona de temporal de nosotros, sí ha llovido, y ha llovido bien para la tierra, pero no se han llenado las presas, no ha sido un agua que haya dañado nada", destacó.