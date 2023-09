Aún con la bala en su pierna lo dan de alta en el Hospital General

El Mañana / Staff.- Aún con la bala en la pierna y sin ser atendido fue sacado de la sala de urgencias del Hospital General el hombre que resultara herido en una persecución y enfrentamiento en la colonia Balcones de Alcalá.

La víctima colateral presentaba una herida en la pierna izquierda y tuvo que ser trasladada en un vehículo particular para su atención médica.

"Estaba sentando en una bardita, empecé a escuchar los disparos, luego sólo sentí el impacto" dijo Edgar Iván Bautista, de 32 años.

Acababa de llegar a trabajar y minutos después se registró la persecución y enfrentamiento en donde fue herido en su extremidad inferior, esto cuando estaba armando varios limpiaparabrisas, ya que esperaría un cliente.

"Quedé tirado entre la barda y la pared de la tienda; los de la Guardia Estatal sabían que no venía en la camioneta, sólo me preguntaron si iba a poner denuncia, pero estaba tan asustado que sólo dije que no".





EN EL HOSPITAL.

"Me llevaron en una camioneta hasta urgencias del Hospital General, ahí me sentaron en una silla de ruedas; luego de varias horas un médico intentó sacarme la bala sin poder hacerlo. Estuve toda la noche sin poder dormir".

En horas de la mañana otro doctor pasó y lo revisó y posteriormente fue dado de alta.

Luego de unos minutos fue sacado de la sala de urgencias y dejado tirado en una de las banquetas del estacionamiento, donde fue encontrado por su hermana; al verlo sobre un cartón intentó saber por qué lo habían sacado, por lo que fue por los guardias de seguridad.

Acudió a varias oficinas obteniendo sólo como respuesta que investigarán por qué lo habían sacado, aún y a pesar de que tenía una herida de bala, añadiendo que le habrían sacado, pero no ha obtenido respuesta por parte del personal del Hospital General. Tanto la hermana como el mismo Edgar no se explican por qué no fue atendido si todavía tiene la ojiva en la pierna y menos por qué lo sacaron y lo dejaron en la banqueta y sobre todo por qué no firmaron el alta.