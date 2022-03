Guillotina tributaria

"Esto del cobro de derechos no es algo nuevo, es algo que incluso está en la ley de ingresos, pero nunca se habían aplicado".* Ernesto Gómez, Titular de Protección Civil y Bomberos Reynosa.

No solamente los consultorios médicos en Reynosa estarán obligados a pagar el permiso de Protección Civil que recientemente les fue notificado, y cuya cuota inicia a partir de los 480 pesos.

De acuerdo a información proporcionada por el coordinador Ernesto Gómez de la Peña, esta cuota, que debe entregarse al departamento de Finanzas del Ayuntamiento, también aplica para bancos, primarias, guarderías, restaurantes, bares, tiendas de ropa, mini súpers (Oxxos y Seven), tiendas de zapatos y otros establecimientos que son sujetos a revisiones municipales.

"Esto del cobro de derechos no es algo nuevo, es algo que incluso está en la ley de ingresos, pero nunca se habían aplicado, esto no significa que no deba realizarse, entiendo que puede existir resistencia, pero se están llevando reuniones, con los médicos y consultorios ya iniciamos, se está llevando un exhorto", argumentó el funcionario.

EL MAÑANA reportó ayer días, la indignación de los médicos propietarios de consultorios a quienes la notificación de cobro llegó por sorpresa.

Con respecto a la cantidad de pago, Gómez de la Peña refirió que estas iniciarán a partir de las 5 Unidades de Medida de Actualización (UMA), valorada en 96.22 pesos.

"El pago mínimo es de 5 UMAS, para quienes tienen de 1 a 10 trabajadores, es decir la mayoría de consultorios, esto es equivalente alrededor de 480 pesos, pero puede ser de hasta 900, en este sentido estamos revisando la operación de bancos y de todos los establecimientos que de acuerdo al reglamento municipal nos competen como primarias, guarderías, restaurantes, bares, tiendas de ropa, de conveniencia, entre otros".

Refirió que el pago sería entregado en oficinas municipales y que aunado a ello, se continúan con las verificaciones para garantizar que los negocios tengan los señalamientos adecuados, entre ellas salidas de emergencia, extintores, y capacitación del personal.

En el caso de que los negocios dedican no cumplir con esto ni con los permisos, las sanciones que se contemplan, afirmó son de las 20 a 100 UMAS, equivalentes a mil 924 pesos a más de 9 mil 622 pesos.

´SERVICIO ESPECIAL´

La grave y controversial denuncia pesa en contra de la Coordinación de Protección Civil Municipal.

Desde el martes, los médicos habían denunciado la pretensión de un cobro de 480 pesos que se les exige para un presunto "servicio especial" en caso de contingencia o emergencia que involucre los establecimientos de la salud privada.

...Y PAGAS, ¡O CUELLO!

- El cobro de estas cuotas iniciarán a partir de las 5 Unidades de Medida de Actualización (UMA), valorada en 96.22 pesos.

- En el caso de que los negocios decidan no cumplir con esto ni con los permisos, las sanciones que se contemplan, afirmó son de las 20 a 100 UMAS, equivalentes a mil 924 pesos a más de 9 mil 622 pesos.

- "El pago mínimo es de 5 UMAS, para quienes tienen de 1 a 10 trabajadores, es decir la mayoría de consultorios, esto es equivalente alrededor de 480 pesos, pero puede ser de hasta 900.

- De acuerdo a ese dato de 900 consultorios y clínicas médicas particulares en Reynosa, Protección Civil Municipal estaría percibiendo por ese concepto un total de 432 mil pesos semestrales y 864 mil pesos al año por un rubro impreciso y carente de fundamento –incluso jurídico-.