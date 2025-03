Enfrentan grandes desafíos

Un desafío enfrentan millones de mujeres al combinar el trabajo, el emprendimiento y el hogar; la carga de responsabilidades dentro de la familia ha sido históricamente un factor que limita su crecimiento en el ámbito empresarial y de liderazgo, generando una brecha que sigue vigente.

La contadora Ruth Moya Espinosa, integrante de la organización Omega-Mujeres de Excelencia Ganando Almas, señala que el principal obstáculo para que ellas alcancen posiciones de liderazgo, es el doble o triple rol que asumen, ya que mientras que los hombres suelen enfocarse únicamente en el trabajo o en emprender, las mujeres equilibran múltiples responsabilidades: el cuidado de los hijos, las labores del hogar y, en muchos casos, la generación de ingresos.

"El hombre sale nada más a emprender y a trabajar. Tenemos dos cosas a la vez que manejamos: son contados los hombres que dicen ´yo también te apoyo´, y damos o tratamos de dar el 100, y conozco a quienes tienen su trabajo, emprenden y son amas de casa, o sea, tres cosas; es complicado para mí y obviamente también tenemos esa idea de que el hombre es el líder; todavía no podemos llegar a ese nivel, pero yo creo firmemente que las mujeres tenemos la capacidad", dijo.

La desigualdad también se refleja en los negocios informales. Ruth Moya menciona que muchas mujeres emprenden desde casa preparando alimentos o vendiendo productos, pero muchas veces es el esposo quien sale a vender y recibe el reconocimiento, mientras que la labor de la mujer permanece invisible.

Asegura que cuando los roles familiares se comparten, las mujeres pueden aspirar a más oportunidades sin sentirse culpables por dejar a sus hijos o desatender su hogar.

"Nosotros creemos mucho en la mujer de Proverbios: habla de esa mujer que emprende, es más, su marido la alaba, sus hijos la alaban, porque es una mujer que está en el lugar que cuida de sus hijos, cuida del marido y aparte ella hace negocios. Yo creo que las mujeres tenemos esa capacidad, sólo que la sociedad no ha querido ver esa parte de las mujeres. En México, a lo mejor estamos tratando de romper con eso desde el punto de vista que tenemos una Presidenta, ahora que es mujer, pero sí tenemos la capacidad de liderar", expresó.

Si bien existen programas gubernamentales como guarderías y apoyos para mujeres trabajadoras, Ruth Moya considera que aún hay mucho por hacer y destaca que algunas empresas ofrecen espacios de lactancia o facilidades para las madres trabajadoras, pero no todas cuentan con estas opciones.

"Es cuestión de capacitar o enseñar en la cuestión de la familia, y hacer partícipes también a los hijos cuando uno tiene un negocio, cuando sale a trabajar, yo creo que si lo hablamos en familia que es algo que a lo mejor nos ha fallado, si desde el núcleo familiar lo hablamos, yo creo que entre toda la familia nos podemos apoyar, claro que el gobierno también nos puede ayudar, yo creo que todavía se podría hacer un poco más", recalcó.

Ruth Moya envió un mensaje a las mujeres que enfrentan estos retos, ya que con planeación, esfuerzo y apoyo familiar, es posible lograrlo.

"Yo lo único que diría es que las mujeres no se desanimen, que no pierdan el rumbo, las metas que se propongan no siempre se alcanzan de la noche a la mañana, pero con la ayuda de Dios y planeando y estructurando lo que nosotros anhelamos, lo podemos alcanzar".

Y agregó: "Es lo que aprendí a involucrar a mi esposo y a mis hijos y hoy puedo decir que siento el apoyo de ellos y a veces tengo que llegar muy tarde del trabajo y no tengo una recriminación en casa, al contrario mi esposo me ayuda", finalizó.