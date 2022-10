Fustigan ante Cabildo ´cacería´ de las grúas

Durante el apartado de asuntos generales, se explicó que la "cacería" de los uniformados por encontrar ciudadanos que se estacionan mal o que se quedan en lugares no autorizados, ha ahuyentado incluso a consumidores del Valle de Texas en la zona centro. "Es un tema que es de conocimiento de todos y que me gustaría que pusiéramos atención como regidores, hay molestia de los ciudadanos por la caza incansable que trae tránsito con las grúas en toda la ciudad, además del cinismo con el que el señor Mario Soria responde a las quejas, la ciudadanía está molesta", explicó la regidora Maria Teresa Márquez Limón.

Por ello pidió la atención de los miembros de Cabildo para que se generen cambios en el programa y que las multas hacia los ciudadanos sean enfocadas a mejorar su cultura vial, y no a temas de recaudación. "Están ahuyentando a los compatriotas que vienen a visitar a la ciudad a hacer compras, ayer me dijo uno, a qué vengo si solo estoy para que me levanten el carro, vengo a comprar 100 dólares y al final me quitan 200".

Al exhorto se sumó la regidora Denisse Ahumada Martínez, quien propuso la aplicación de otro sistema de sanción, para no aplicarle a todos la grúa. "No estamos en contra de que se coloquen multas o de que el reglamento no se cumpla, lo que buscamos es que no se violente la economía del ciudadano, que se fomente una cultura vial, por ejemplo podríamos reemplazar la grúa por unos aparatos conocidos como arañas que dejan el vehículo inmóvil hasta que no se pague, en lugar de sumarles a la sanción la grúa".

EL MAÑANA ha evidenciado que los conductores víctimas del operativo grúa, llegan a pagar un promedio de 2 mil pesos debido al cobro del remolque y de la sanción.