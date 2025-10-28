Grave desperdicio por una fuga sin reparar

Residentes de la calle Francisco Nicodemo, en la colonia del Maestro, reportan una fuerte fuga de agua potable, la cual empezó a brotar desde hace ya más de tres semanas.

Refieren que se han realizado distintos llamados a las autoridades de la COMAPA; sin embargo, únicamente acudieron a realizar una zanja que facilita el desasolve del vital líquido hacia una tubería que desemboca en el canal Rodhe.

Residentes del lugar reportan que las autoridades acudieron apenas este fin de semana, y únicamente se limitaron a realizar una zanja.

Mientras tanto, decenas de familias que habitan en colonias aledañas como la Arco Iris, Pedro J. Méndez y Benito Juárez han permanecido sin un suministro adecuado de agua durante los últimos días.

HAY PREOCUPACIÓN

Hecho que preocupa y desconcierta a los vecinos afectados, debido al contraste entre ambas situaciones.

"Mientras aquí se nos inunda la calle debido a esta fuga de agua potable, los vecinos de la colonia de al lado tienen días sin agua. ¿Cómo es posible que permitan que estas cosas permanezcan tanto tiempo sin ser solucionadas?", refirió Karla Rodriguez Faz, habitante de la zona.

La fuga que se logra observar desde el libramiento Reynosa San Fernando, justo antes de cruzar el canal Rodhe, fue delimitada, como ya es habitual, únicamente con cinta amarilla, algunos trozos de madera y algunas llantas, lo cual representa un peligro para quienes por ahí transitan. Las familias afectadas solicitan a las autoridades correspondientes.

Cientos de litros de agua potable se derraman a causa de una fuerte fuga desde hace ya más de tres semanas.