Alistan protesta contra Comapa

Debido a los constantes e injustificados aumentos a los cobros mensuales en los recibos de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, algunos usuarios de diferentes colonias amenazaron con realizar una protesta masiva y enérgica ante el organismo para denunciar los abusos que se están registrando en perjuicio de la economía familiar.

Por los frecuentes y arbitrarios incrementos en las tarifas en el servicio doméstico, coincidieron en expresar su abierta inconformidad habitantes de Praderas Elite, Riberas Del Carmen y Palmas Diamante, entre otras más.

Comentaron que las autoridades de la COMAPA no tienen vergüenza, porque cada mes quitan el agua potable en los hogares, y en vez de que el cobro disminuya en realidad las tarifas cada vez están más a la alza, lo que afecta la economía de las familias.

Los cortes de agua son muy frecuentes, por lo que por ningún motivo se justifican los constantes incrementos en los cobros que se están reflejando en los recibos de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa, denunciaron vecinos afectados.

Por lo pronto, se está haciendo la convocatoria a quienes viven en las colonias Praderas Elite, Riberas Del Carmen y Palmas Diamante, que se encuentran entre los sectores populares afectados por los cobros tan altos en los recibos del organismo operador, comentaron.

Con el propósito de denunciar en persona estos constantes e injustificados aumentos a las tarifas que se aplican en los recibos mensuales, de un momento a otro se realizará una protesta masiva ante las autoridades de la COMAPA de Reynosa, expresaron los afectados.

Desde mediados del presente año el organismo operador de agua potable y alcantarillado ha hecho supuestos descuentos en los recibos, pero ni siquiera aún así la gente de las colonias avanza a pagar, porque la mayoría de los cobros en los recibos están por las nubes, como lo expresaron los habitantes de las colonias Praderas Elite, Riberas Del Carmen y Palmas Diamante, donde está surgiendo esta inconformidad generalizada de la población.



