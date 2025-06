Alertan por fraudes en ofertas laborales

La Guardia Estatal Cibernética emitió un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones ante los fraudes relacionados con ofertas de empleo a través de redes sociales, particularmente aquellos que se promueven como oportunidades de teletrabajo, ya que se pueden afectar son suplantación de identidad y hasta poner en riesgo su vida.

Javier Gerardo Galindo Hernández, encargado de la dependencia, explicó a El Mañana que han identificado distintas modalidades de engaño, siendo una de las más frecuentes el llamado fraude por teletrabajo, que en estos casos los delincuentes prometen ingresos por realizar tareas desde casa, como ver videos o comentar publicaciones en redes sociales, pero se trata de esquemas piramidales que terminan perjudicando económicamente a los involucrados.

Otra forma detectada, aunque menos común, implica la renta de locales físicos, donde aparentes "empresas" entrevistan a candidatos para luego desaparecer tras haber recabado información personal sensible, como credenciales de elector, actas de nacimiento y solicitudes con datos completos.

Nos tocó un caso conocido en zona sur, donde hasta habían rentado un local para recibir papeleo de las personas". Javier Gerardo Galindo Hernández Encargado de la Guardia Estatal Cibernética

El funcionario relató, incluso, un intento de secuestro relacionado con una oferta falsa, en este caso una joven que acudió a una entrevista fue interceptada, pero logró huir gracias a que no asistió sola, donde el perfil que publicó la vacante resultó ser falso.

"En Mante, hace como 3 años, donde una señorita vio en Facebook, en redes sociales, precisamente, una oferta de empleo y le dijeron dónde tenía que ir con su papelería; ella al ir a ese lugar intentaron secuestrarla, la ventaja era que no fue sola a esa entrevista de trabajo y en el forcejeo pudieron escaparse de los agresores", expresó.

Proponen trasladarse a otros estados

De la misma forma, hay perfiles que invitan a personas a trabajar en otros estados, por ejemplo a Jalisco, que hasta el momento no se han registrado casos de este tipo, pero es importante ver la empresa y revisar los números telefónicos.

"No es sólo que me roben la información, sino también mi integridad, que llegue a un lugar y no sea el destino que yo había solicitado. No se han detectado casos aquí en Tamaulipas de ese tipo de solicitudes, pero por lo que se ve a nivel nacional sí ha habido ese tipo de reclutamiento; muchas veces para la delincuencia organizada haciendo estas ofertas de empleo en redes sociales, desde perder la información que nos hagan, suplantación de identidad o hasta poner en riesgo nuestra integridad física", alertó.

RECOMIENDAN A POBLACIÓN

Galindo Hernández destacó que, aunque en Reynosa los reportes por fraude de teletrabajo no son numerosos, alrededor de 10 casos en lo que va del año, el riesgo sigue latente y es importante saber identificar señales de alerta.

Explicó que es importante verificar que la empresa exista y cuente con presencia legítima en línea; sospechar si se solicita dinero para análisis médicos, uniformes o trámites, desconfiar de perfiles que comparten publicaciones con identidades falsas o múltiples anuncios idénticos desde diferentes cuentas y confirmar si el sitio de entrevista es público, está bien ubicado y si pertenece realmente a una empresa.

"Lo que no debemos de hacer es enviar información hasta estar 100% seguro de compartir información, hay algunos casos que hemos atendido en años anteriores; también les digo, es extraño, pero les comentamos a los usuarios: si en tu oferta de empleo te están pidiendo dinero para unos análisis o para un papeleo, es un fraude, es un tipo de estafa, la recomendación general es investigar la fuente", destacó.