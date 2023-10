Crecen fraudes laborales

Reynosa es uno de los municipios con más incidentes de fraude cibernético; de enero al 30 de septiembre de este 2023 se han detectado 120, de las cuales 19 casos son por fraude laboral o inversión.

Anayeli Cruz Ortiz, jefa de departamento de información de la unidad de Guardia Cibernética de la Guardia Estatal comentó a El Mañana que el fraude laboral consiste en que las personas son captadas sobre todo por vía facebook, donde les ofrecen un trabajo.

Explicó que es un modus operandi que tienen identificado y que ha habido depósitos desde los 500 hasta los 17 mil pesos; son cantidades muy variables, depende de las personas cómo se vayan enganchando y se dejen engañar por los delincuentes.

"Un ejemplo, en Estados Unidos les dicen: ofrecemos trabajo, te damos alimentación, hospedaje, permiso y todo; cuando la persona se engancha con este anuncio y empieza la conversación en messenger, les empiezan a pedir dinero, tienes que pagar o depositar para hacer tu trámite y de ahí van dando dinero. Ha pasado en los casos que hemos tenido registrados que las personas caen en este fraude y una vez que depositan la cantidad, que la supuesta persona que los va a emplear recibe este depósito, ya no se vuelve a contactar con ellos", dijo.

La jefa de departamento de información de la unidad de Guardia cibernética de la Guardia Estatal señaló que otro tipo de fraude son las inversiones, donde le dicen a los ciudadanos que son de una página de Amazon y para que sean socios tienen que invertir 17 mil pesos y que les va a generar ganancia de 30 mil pesos.

"La gente acepta eso, hace su inversión y resulta que después del depósito ya no se sabe nada de las personas o es una página que nunca existió", expresó.

APLICACIÓN CASH GRANJA

La funcionaria de la Policía Cibernética detalló que en enero o febrero de este año la aplicación Cash Granja generó muchos afectados y se hizo viral, pero aun así hay quien todavía cae en estas fechas.

"Es considerable porque, sobre todo, se da mucho en Facebook; hay uno que nos llama la atención que se llama Cash Granja, que es uno que se dio más o menos y esta supuesta aplicación te daba mucho interés sobre esa inversión, mucha ganancia; hay muchos casos documentados de esa aplicación porque hubo fraudes masivos a nivel nacional y aun así todavía detectamos uno en Reynosa. Después de que se hizo eso muy viral, el 17 de marzo, todavía recibimos el reporte de una persona que hizo una inversión de 5 mil pesos en esta página y ya era viral, ya se habían hecho denuncias masivas de esta aplicación", expresó.

LOS 3 PUNTOS DE PREVENCIÓN

Anayeli Cruz Ortiz recomendó a los ciudadanos checar tres puntos básicos de la prevención para no caer en este tipo de fraudes cibernéticos y, lo primero que nada, es verificar la página, que no sea un contacto vía Facebook "Ya que un empleador va a contactar vía redes sociales, ni va a ofrecer una cantidad de pago que no lo haría cualquier otro lugar de trabajo y verificar que el perfil tenga una página oficial que estén empleando, que tenga todo lo que ofrece un empleo y ningún empleador va a pedir que inviertan.

"Porque si estás buscando empleo es porque lo necesitas, ¿quién va a meterle dinero si no lo tienes?, lo que necesitas es trabajar; ya desde ahí es una alerta. No realizar depósitos en el Oxxo; otra cosa que debemos tomar en cuenta es que una empresa seria o un empleador no te va a pedir que hagas un depósito a un particular, una marca x que me va a emplear no me va a pedir que haga un depósito, mucho menos a nombre de un particular y no un depósito en Oxxo, ese es otro foco rojo que debemos de ver", dijo.

"Entre otros puntos importantes es corroborar que las ofertas de pago de empleo sean reales; por ejemplo, ha habido casos, como el que vende pantalones de mezclilla a precios muy bajos para que se dé una ganancia de más del 50 por ciento".

SI YA FUE VÍCTIMA

Si el ciudadano ya fue víctima, si ya cayó en la estafa, la primera recomendación es acudir al Ministerio Público para denunciar, no borrar evidencia, guardar lo más que se pueda, chats, conversaciones, depósitos interbancarios, detalló.

"Todo lo que podamos darle a la fiscalía para que integre correctamente una carpeta de investigación y si dimos datos personales hacer cambios en nuestras contraseñas de correo y avisar a nuestros contactos que hemos sido víctimas del fraude y reportar la aplicación o el medio por el cual sufrimos el ataque o la violencia", recalcó.

CÓMO AYUDARTE

Ante cualquier situación los ciudadanos pueden marcar al 911 y 089 son las primeras líneas de emergencia, el 8343186232 a la extensión 16099 o la página oficial www.facebok.com/guardiaestatalcibernetica.

Los tres puntos básicos: verificar la página, no realizar depósitos en el Oxxo y corroborar ofertas de pago.