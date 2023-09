Alzan la voz contra CFE

Residentes del Fraccionamiento Reynosa de nueva cuenta tienen varios días sin energía eléctrica y la CFE ya les dijo que el transformador no sirve y que no tienen así que se tienen que aguantar.

El Mañana / Staff

De nueva cuanta residentes del Fraccionamiento Reynosa alzaron la voz ya que personal de la CFE (Comisión Federal de Electricidad) acudió a realizar algunas reparaciones en el tendido eléctrico, horas después se volvieron a quedar sin luz.

Como ya se había dado a conocer fue en días pasados que los residentes de las calles Blanca y Ruben se habían quedado sin electricidad por más de 72 horas, señalando que han realizado varios reportes sin que la Comisión Federal de Electricidad les dieran respuesta.

Tras el llamado realizaron algunas reparaciones y posteriormente volvieron a tener algunos problemas y finalmente todo el sistema de energía colapsó, recibiendo como respuesta de la CFE que ese ya no era problema de ellos y que se tenía que cambiar el transformador, pero no tenían así que no les darían respuesta a sus peticiones.

Algunas familias de nueva cuenta ya perdieron toda la despensa, mientras que los negocios ya cerraron sus puertas por la falta de energía eléctrica lo que ocasionará perdidas económicas.