Fomenta el Estado los microcréditos

El programa de microcréditos de Fondo Tamaulipas se mantiene como una de las principales estrategias del Gobierno del Estado para fomentar el autoempleo en sectores de bajos ingresos. En Reynosa, la iniciativa ha tenido presencia constante a través de jornadas de atención y convocatorias abiertas a comerciantes, emprendedores y trabajadores informales que buscan financiar sus actividades.

Los apoyos van desde los 6 mil hasta los 25 mil pesos, dependiendo del historial de pago de quien lo solicita. A diferencia de otros esquemas financieros, estos créditos no requieren aval, son a tasa cero y permiten pagos semanales o quincenales. Según la información disponible en el portal oficial de Fondo Tamaulipas, la intención es "Brindar financiamiento inclusivo a quienes no tienen acceso a la banca tradicional", señalaron.

En Reynosa, personal de la dependencia ha participado en módulos itinerantes y ferias de servicios donde promueven el registro y la asesoría sobre requisitos. El proceso, señalan, incluye la integración de una solicitud, copia de identificación, comprobante de domicilio y en algunos casos evidencia del negocio o actividad económica.

El programa no está exento de cuestionamientos, emprendedores locales que han logrado establecerse y prevalecer recomiendan comenzar su emprendimiento con ahorros para no quedar con deuda en caso de no funcionar de la forma esperada.

Nayeli Ramirez, emprendedora que ha logrado establecerse de forma efectiva, recomienda poner atención a los intereses que un préstamo de este tipo puede generar, y sugiere, de antemano, comenzar con recursos propios, pero en caso de no contar con los mismos, siempre deben revisarse los intereses, según sus palabras.