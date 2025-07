Vuelven largas filas al SAT

Contribuyentes que acuden a las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Reynosa siguen enfrentando largas filas, atención lenta y exposición directa a temperaturas extremas, una situación que se vuelve más crítica durante la temporada de calor.

De acuerdo con testimonios de usuarios, en algunos casos la espera puede superar las tres horas, mientras decenas de personas permanecen formadas bajo temperaturas de más de 35 grados, lo que representa un riesgo de golpes de calor y deshidratación, principalmente para adultos mayores.

Ante esta problemática, la Oficina Virtual del SAT se ha convertido en una opción para evitar filas prolongadas y reducir el tiempo de permanencia en las instalaciones.

A través de este servicio digital es posible realizar trámites básicos y recibir orientación de una persona asesora mediante videollamada, sin necesidad de acudir de forma presencial.

"Yo ya realicé el proceso para la Constancia de Situación Fiscal porque la ocupaba para otros trámites, pero no la quería sacar por las filas que se hacen para entrar al SAT; alguna vez sí llegué a ir, pero me retiré antes de pasar porque no avanzaba la fila y, pues ahora, en línea lo haces desde tu casa", relató Francisco González, uno de los ciudadanos que optaron por esta alternativa.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha informado que, como parte de la simplificación de procesos, algunos de los trámites más solicitados ahora requieren menos documentos y pueden gestionarse de forma más ágil.

Inscripción al RFC de personas físicas: antes se solicitaba preinscripción en portal, CURP, identificación oficial y comprobante de domicilio; ahora sólo es necesaria la credencial de elector vigente.

Generación de e.firma: anteriormente, se pedía identificación oficial, CURP, correo electrónico, comprobante de domicilio, archivo de requerimiento y USB; ahora sólo se requiere la credencial de elector vigente y USB.

Renovación de e.firma: antes se solicitaba identificación oficial, correo electrónico, archivo de requerimiento y USB; ahora sólo USB y huella dactilar.

Constancia de Situación Fiscal: actualmente, basta la identificación oficial o, en oficinas, la validación con huella dactilar si se cuenta con e.firma.

Estos servicios están disponibles a través de la Oficina Virtual, en el portal oficial del SAT, donde también es posible registrar una cita en línea en citas.sat.gob.mx para trámites presenciales indispensables.

Mientras tanto, usuarios insisten en que es necesario que la autoridad federal refuerce la organización, amplíe la capacidad de atención y garantice espacios adecuados para quienes aún requieren acudir personalmente, especialmente en Reynosa, donde las temperaturas extremas agravan la espera a la intemperie; si bien la experiencia con la plataforma digital varía por ciudadano, pues algunos reportan la saturación y erróneo funcionamiento, para otros la plataforma se ha convertido en una alternativa eficiente.