Crecimiento de casos de autismo en niños en Reynosa

El Mañana/ Staff.- En los últimos años se ha registrado un incremento en los casos de niños diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en Reynosa.

"Sí, hemos visto que ha crecido y yo creo que también es a raíz de que hay más información, hay más opciones de lugares dónde ser diagnosticados". Dulce Alba Manzano Presidenta del grupo Familias TEA de Reynosa

Dulce Alba Manzano, presidenta fundadora del grupo Familias TEA Reynosa, comentó que la incidencia ha pasado de uno por cada 100 menores, a uno por cada 36, de acuerdo con estimaciones recientes. "Es decir, en un aula de una escuela, por lo menos, un chico va a tener autismo; entonces sí hemos visto que ha crecido y yo creo que también es a raíz de que hay más información, hay más opciones de lugares dónde ser diagnosticados, de todos los precios, eso ha ayudado bastante, a pesar de que, como lo dije, hay muchas opciones a nivel privado a donde podemos canalizarlos o dirigirnos; faltaría reafianzar más psicólogos para que atiendan a chicos con esta condición", dijo.





Necesaria inclusión educativa

Pese al esfuerzo, falta contar con una verdadera inclusión, que las escuelas públicas tengan apertura real para recibir a los menores.

"Que realmente exista una verdadera inclusión, que realmente exista esa apertura por recibir a estos niños, porque sí nos pasa muy seguido que a mitad del ciclo escolar ´ya no puedo con el niño´, nos dicen ´lléveselo´, entonces yo creo que es algo de lo que seguimos adoleciendo y que se necesita bastante; normalmente las escuelas, por así decirlo, se escudan en decir es que ´mis maestros no están capacitados´, pero sí estamos viendo que la incidencia está creciendo. Yo creo que no podemos permanecer contestando lo mismo, yo creo que aquí nos toca prepararnos para lo que van a enfrentarse, porque como le dije, hace 12 años era uno por ciento, ahora es uno por cada 36, entonces, en 5 años no sabemos cómo va a estar la estadística, no existe una verdadera inclusión", recalcó.

Y agregó: "Algunos sí aceptan a los niños en las escuelas, pero al momento de que el niño ya está ahí no adaptan contenidos, quieren que el niño avance al mismo ritmo, quieren que haga todo igual que los demás, y pues sabemos que no va a ser así".

En cuanto al acompañamiento que ofrece Familias TEA Reynosa, explicó que la agrupación funciona como una red de apoyo emocional, no como una institución terapéutica.

"Ahorita lanzaron este programa del comedor saludable, de la lonchera saludable o algo así, pues también es importante que se le dé atención a esta parte de la población, que la verdad, somos bastantes aquí en Reynosa; en nuestro grupo somos alrededor de 300 familias y no somos el total. Estoy segura que existe mucha más gente, iniciamos como con 90 y ya fuimos creciendo, al paso de estos 3 años ya se ha duplicado la cantidad de familias", señaló.





LO QUE FALTA

· Que las instituciones educativas ofrezcan una inclusión y apertura real para los menores con esta condición

· En muchas ocasiones y a mitad de curso piden que ya no lleven a los pequeños a clases

· Argumentan que no pueden brindarle la atención y educación adecuada a los menores

· Además, se escudan en que los maestros no están capacitados

· Es por eso que se requiere una mayor atención sobre este tema en particular.