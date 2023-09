Se registran choques por falta de tránsitos

Le chocan su camioneta y se lamenta que no haya autoridades viales, ya que el vehículo circulaba a velocidad inmoderada.

Algunos automovilistas que han sufrido accidentes han optado por no solicitar el apoyo de las autoridades viales, algunos señalaron que fue una mala decisión haberlos suspendido.

Tal es el caso de Jorge, quien circulaba por la calle Elias Piña a la altura de la colonia Las Fuentes cuando sufrió un choque por parte de una camioneta que huyó del lugar.

¿A quién le hablo para que venga? pues si no hay tránsitos, todos están suspendidos, ¿quién vigila que no anden locos a toda velocidad? por eso me chocaron.

Aunque el índice de accidentes no ha aumentado, no es por que no estén sucediendo, lo que ha pasado es que algunos automovilistas han optado por llegar a un convenio entre ellos.

Otro factor para que no se haya disparado el índice es que desde el pasado martes fueron suspendidas las clases en la ciudad, lo que ha beneficiado, ya que al no haber cerca del 25 por ciento de los automóviles en la ciudad en horas de la mañana y mediodía, no ha aumentado el número de accidentes.