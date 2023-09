Falta agua para riego

Porque no hay agua para riego, no hay trasvase y tampoco lluvias, es por lo que hay incierto panorama agrícola.

El Mañana / Staff

Incierto panorama es el que se avisora para la agricultura local y regional ante la falta de agua para riego, pues las presas de la zona registran bajo nivel, no hay trasvaso aún y para desfortuna de los productores de granos, tampoco han llegado las lluvias.

“Por todas esas circunstancias, no hemos tomado aún la decisión por cuanto a cambiar o no de cultivo, concretamente en lo referente al maíz en donde cada vez se requiere de mayor inversión y en cambio lo que se paga por producirlo es realmente bajo ya no alcanza ya para cubrir los gastos”, dijo Alfonso Longoria García, presidente de la Asociación Municipal de Propietarios Rurales de Reynosa.

El dirigente expresó su confianza en que las precipitaciones pluviales lleguen a presentarse en los próximos meses, pues todavía queda suficiente tiempo para que las parcelas vayan almacenando humedad.

Insistió en que siguen contemplando cambiar de grano para sembrar tanto en Reynosa como a nivel regional. Se trataría de buscar nuevas opciones, alternativas que no requieran de mucha inversión.

En cuanto al ciclo agrícola de temprano próximo, iniciará en el mes de enero del 2024, por lo que todavía hay tiempo para que la madre naturaleza nos envíe el agua que necesitamos, sobre todo los que trabajan las tierras de temporal -campesinos-, indicó finalmente Longoria García.