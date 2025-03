Alerta sobre estafa de falso sacerdote que pide dinero en Reynosa

Alertan a la comunidad sobre un falso sacerdote que está pidiendo dinero en negocios del centro de la ciudad.

El rector de la concatedral de Reynosa, José Luis Cerra Luna, comentó que le han comentado varios comerciantes del primer cuadro de la ciudad sobre la presencia de una persona que aparenta conocer detalles sobre los sacerdotes de la parroquia para engañar a la gente.

"Me da mucha tristeza que alguien se aproveche de las cosas buenas para hacer el mal y, lamentablemente, pues algunos comerciantes de aquí del centro de la ciudad ya me advirtieron que hay una persona que se está haciéndose pasar por sacerdote de la concatedral; incluso, parece ser que tiene datos muy concretos acerca de los padres que estamos aquí, tanto de sacerdote Luis Enrique como del padre Honorio y también mío; entonces, la gente me ha dicho que se desconcierta porque no sabe si es cierto o no, ya fueron varios", dijo.

Cerra Luna enfatizó que ningún sacerdote de la concatedral está pidiendo dinero en los negocios y que cualquier iniciativa de apoyo se informa únicamente por medios oficiales, como la página de la parroquia, su perfil en redes sociales y los avisos al final de las misas.

Según los reportes, el falso sacerdote ha visitado, principalmente, joyerías y ópticas en la zona centro.

"Lo que yo he sabido es que esta persona está en la zona centro y que va a los negocios, concretamente me dijeron de joyerías y de ópticas; es, yo creo, en negocios medianos en donde puede haber alguna interacción con la gente más directamente", explicó.

Ante esta situación, el rector de la concatedral hizo un llamado a la comunidad para que no se deje engañar.

"Que tengan cuidado, que no se dejen sorprender, que tengan la precaución, que sepan que ningún sacerdote de la concatedral está yendo a los negocios a pedir dinero; ésta es una persona que está robando, se aprovecha para su utilidad".

Agradeció a las personas generosas que contribuyen en apoyo a la concatedral, pero se hace a través de la limosna en las misas.