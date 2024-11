Falsean documentos para legalizar automóviles, y ahora podrían ir a la cárcel

Por: Nubia Rivera Juárez

Noviembre 16, 2024 -

Decomisos de vehículos, sanciones y hasta la cárcel se pueden hacerse acreedores al traer "regularizado" un auto "chocolate" que haya cruzado el país posterior al 19 de octubre de 2021, poniendo en jaque el patrimonio de muchas familias que han caído en engaños.

El decreto federal para legalizar "autos chocolate" que implementó el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador, establece que sólo pueden regularizarse vehículos que hayan ingresado al país antes del 19 de octubre del 2021, pero se ha detectado una creciente cantidad de automóviles con documentación falsa o alterada que "legalizan" en el Repuve, incluso, hasta remolques y autos deportivos que no están permitidos.

Hugo Jofre Chávez, representante de los comercializadores de autos usados, comentó a El Mañana que esta problemática surge debido al uso de trámites fraudulentos para registrar automóviles fuera de los requisitos del decreto federal de regularización.

Explicó que ya se han decomisado autos en esta situación y se revisan documentos en puentes internacionales y carreteras en diversos estados.

"En todos los estados, porque nos ha llegado gente de Sinaloa que allá les dieron un buen golpe, Nuevo León no se diga; todos los estados en sí han estado trabajando en la revisión de este tipo de vehículos. En el puente sí me han caído varios casos a la asociación, han venido varias personas que se los han quitado en el puente, a otros que les piden dinero, que sí podemos checar sus papeles y pues desgraciadamente están mal; entonces, lo único que les recomendamos es que importen de manera legal su vehículo y esa regularización, pues quedaron más chuecos de lo que andaban", dijo.

En este contexto, personas sin escrúpulos han aprovechado la confusión y han convertido la regularización de vehículos en un negocio fraudulento, ya que ofrecen servicios para registrar autos, sin importar su fecha de ingreso al país o su condición, asegurando que pueden obtener placas y papeles oficiales. "Pero no hay vehículos con esas fechas ya, para que no se dejen sorprender; les vuelvo a insistir y más a los paisanos que van a venir ahora en vacaciones, no se dejen que les jueguen el dedo en la boca. De hace ya casi dos años que hay muchos vehículos que no sabemos de qué manera los están registrando en el Repuve, ya que eran muy estrictos al principio y pues no sé qué es lo que pasó", recalcó.

Los propietarios de vehículos afectados suelen descubrir el problema al ser detenidos en operativos o al intentar cruzar a Estados Unidos, al revisar los documentos, las autoridades detectan las irregularidades y proceden al decomiso.

Ha llegado gente a pedirnos apoyo para ver de qué manera les podemos ayudar; desgraciadamente, cuando ya vemos los documentos, nada más que acepten y que paguen las multas¨. Hugo Jofre Chávez Representante de Comercializadoras de Autos Usados

La situación se agrava por la promoción de estos trámites fraudulentos en redes sociales, donde se publicitan como soluciones rápidas y económicas, donde anuncian descaradamente que no importa la fecha y que es increíble que el Registro Público Vehicular acepte documentos así.

Además, se ha detectado que vehículos fuera de las especificaciones del decreto, como camiones, tractocamiones y deportivos, están siendo registrados de manera ilegal, aumentando las alarmas de corrupción.