Urgen castigar alumnos por crear falsas alarmas

Deben entender que no es un juego, que se movilizaron unidades de seguridad, equipos de investigación, se suspendieron clases y también procesos de evaluación´´. Ricardo Gutiérrez, Crede Reynosa

Lo anterior fue señalado por el titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE), Ricardo Gutiérrez Díaz, al considerar que con el señalamiento legal, los responsables, ya sean estudiantes o ciudadanos generales, no intenten replicar estos casos. "Es algo muy grave lo que ha ocurrido en las escuelas con las falsas denuncias de tiroteos y bombas, el o los responsables deben entender que no es un juego, que se movilizaron unidades de seguridad, equipos de investigación, se suspendieron clases y también procesos de evaluación, eso no puede pasar desapercibido".

Las denuncias por bombas y tiroteos se registraron desde la primera quincena de septiembre en planteles de las colonias Las Fuentes, Arcoiris y Ribereña, pero la más reciente ocurrió en este mes, cuando se alertó de que un estudiante de la secundaria 74 en la colonia Jarachina había ingresado un arma para supuestamente armar un tiroteo.

Las labores de investigación en todos los casos concluyeron de que eran falsas alarmas.

Mientras las conclusiones llegan, enfatizó en que han pedido rondines en los planteles que enfrentaron temas de riesgo. "La escuela es un lugar donde el estudiante debe ir a prepararse para un mejor futuro, no a temer, y sus padres deben quedarse tranquilos, mostrar confianza en el proceso formativo, estas denuncias que presentaron las escuelas es fundamental que sigan su curso para que a nadie se le haga fácil volver a alarmar".

Las denuncias de tiroteos y bombas en las escuelas de Reynosa llegaron a través de las redes sociales, y en grupos de mensajería que se intentan rastrear.

En este sentido, Gutiérrez Diaz pidió cooperación de los padres de familia para estar al pendiente de comportamiento inusual entre sus hijos y brindarles la confianza de poder explicar sus problemas para encontrar una solución juntos.