Falla pacto: vaticinan aumento en la tortilla

El plan antiinflacionario del gobierno federal no ha logrado bajar los precios de los productos básicos, por lo que de continuar los aumentos el precio del kilogramo de tortilla volverá a incrementarse.

El plan antiinflacionario no ha dado resultados, todo sigue caro y la tortilla puede seguir subiendo si no se frenan la carestía.

"Ya subió un insumo y a subir el precio otra vez, ha subido la harina de maíz, la harina de trigo, de hecho ya una panadería donde ha subido, han estado subiendo muchos productos", dijo.

El empresario del ramo señaló que el año pasado se registró el alza más fuerte en la tortilla, hasta un 40 por ciento.

Recalcó que no se han visto resultados con el plan antiinflacionario, porque no han bajado los precios de la canasta básica.

"No se ha visto, pase a una panadería y vendían en un producto en 20 pesos, ayer estaba en 22 pesos, porque ha subido la harina de trigo y lógicamente eso lleva a que incrementen los precios, pero en realidad no ha habido ningún plan anti inflación, que está funcionando, dando resultados, no", recalcó.

El representante de industria de la masa y la tortilla señaló que hace falta voluntad para producir más maíz en Tamaulipas, abastecer los productos nacionales, porque no hay estrategia.

"Ahorita se ha visto no hay agua, el agua va a ser otro factor, ante la naturaleza, imagínate ahora sin agua, aunque siembren maíz ahora con que lo riegas", recalcó.