Sin registros de mexicanos en el extranjero para votar

En el marco del proceso electoral 2025, el vocal ejecutivo de la Junta local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tamaulipas, Sergio Iván Ruiz Castellot, confirmó que en esta jornada no habrá participación de mexicanos residentes en el extranjero, una decisión que marca diferencia respecto a comicios anteriores, donde se habilitaban mecanismos de voto desde fuera del país.

Durante su visita a Reynosa, el funcionario electoral explicó que, a diferencia de procesos pasados, este año no se registraron casos para emitir el voto desde el extranjero en el ámbito local, aunque no se descartó que ciudadanos tamaulipecos, radicados en otros países, puedan participar en elecciones federales si cumplieron con el registro nacional correspondiente.

"No habrá participación de mexicanos en el extranjero, esta vez no tenemos casos registrados de tamaulipecos votando desde el extranjero; sin embargo, sí implementaremos un ejercicio de voto anticipado para personas que se encuentran postradas y no pueden acudir a las urnas, así como para sus cuidadores", detalló Ruiz Castellot.

El funcionario destacó que este ejercicio de voto anticipado domiciliario representa un esfuerzo por garantizar los derechos políticos de personas con impedimentos físicos severos. En el caso específico de Reynosa, sólo una persona fue registrada en este esquema, mientras que en todo el estado de Tamaulipas suman 98 ciudadanos en condiciones similares que podrán ejercer su voto desde casa.

Este mecanismo consiste en la visita directa de personal del INE, previamente capacitado y acreditado, para llevar a cabo la recepción del sufragio bajo estrictas medidas de confidencialidad y seguridad. Las visitas se realizarán en días programados antes de la jornada electoral del 1 de junio.

Ruiz Castellot explicó que este modelo también permite la participación de los cuidadores principales, siempre y cuando se haya registrado su vínculo con el votante en situación de dependencia. "El voto anticipado busca ser una herramienta de inclusión electoral, acercando la democracia a quienes no pueden salir físicamente a ejercerla", apuntó.