Amplían el plazo para realizar el testamento

El Mañana / Staff.- El Colegio de Notarios amplió el plazo para que los ciudadanos puedan aprovechar el mes del testamento y ahora estará vigente durante todo octubre.

POCA DEMANDA

César Amílcar López González, encargado del Colegio de Notarios de Reynosa comentó que durante el mes de septiembre hubo poca demanda comparado con el año pasado.

“Se abrió hasta el 31 de octubre de este año, sigue estando en las mismas circunstancias, son 3 mil pesos por un testamento universal y posiblemente en noviembre también se vaya a ampliar, pero eso no lo dicen hasta la fecha, ha estado viniendo gente muy despacio, en lo personal llevo dos testamentos nada más, he hablado con compañeros y me dicen lo mismo, que el año pasado hubo más respuesta de parte de la gente”, dijo.

Explicó que mucha gente a preguntar, a ver qué requisitos, se les explica uno en qué consiste el testamento, cuáles son los beneficios y se van, pero ya no vuelven, incluso permanece el tabú sobre que el testamento significa muerte, pero luego llegan las prisas y buscan que hasta el notario acuda al hospital, pero si la persona está inconsciente ya no se puede.

“A mí me ha tocado a personas sugerirles que hagan el testamento y les digo hagan su testamento y me contestan todavía no me voy a morir, como no se van a morir no hay necesidad pero es bueno hacer el testamento, también nos ha tocado gente que ya está en el hospital, hasta inconscientes y quieren que uno vaya a hacer el testamento al hospital y si la persona no está consciente, en pleno ejercicio de sus facultades, no podemos hacer el testamento en ese momento”, dijo.

Y argumentó: “y todos estamos sujetos a morir, no necesariamente por enfermedad, puede ser en un accidente de tráfico o lo que sea, entonces sí es bueno, no importa la edad, si se tienen bienes, es bueno hacer el testamento”.

El encargado del Colegio de Notarios de Reynosa explicó que el testamento da certeza jurídica a quien quiera dejar de herederos.

“Porque normalmente la persona tiene hijos, está casado pero los principales herederos son los hijos y hay personas que me dicen yo le quiero dejar todo a mi esposa y se hace el testamento nombrando como heredera a su esposa y es el beneficio de que si no fuera por el testamento, los herederos serían los hijos y no la esposa”, recalcó.

César Amílcar López González, invitó a los ciudadanos a que se acerquen para obtener asesoría gratuita durante todo este mes de octubre.

“La consulta es gratis, no es todos los casos aplica el testamento, hay que ver la problemática de cada quién o qué es lo que quieren resolver con ese testamento, algunas veces son otras figuras jurídicas las que se emplean, pero eso apenas que vengan, nos expongan su caso y con mucho gusto los asesoramos”, expresó.