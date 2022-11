Abogados exponen la inquietud por Tránsito

La Asociación de Abogados de Reynosa presentó una solicitud formal de audiencia con el alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, para exponerle algunas opiniones y observaciones en torno al desempeño de elementos de Tránsito en perjuicio de ciudadanos.

Según el escrito con copia para EL MAÑANA, el organismo hace la observación de: "El tema se relaciona con el actuar de los agentes de Tránsito del municipio, los cuales presuntivamente están actuando extralimite de lo que marca el reglamento respectivo. Asimismo nuestra charla tendría también como objetivo el tratar de que usted y el H. Cabildo revisen y procuren que sean más asequibles las multas de tránsito, en virtud de que consideramos que no se encuentran apegadas a los extremos del marco de constitucionalidad".

En este mismo contexto, el presidente de la Asociación de Abogados de Reynosa, David Silva Domínguez va mas allá y afirma en entrevista para EL MAÑANA: "El Reglamento de Tránsito que se utiliza y fundamenta para aplicar las sanciones es ilegal e inconstitucional".

Solicita la Asociación de Abogados de Reynosa un encuentro con el alcalde para abordar el tema de los abusos de Tránsito.

Y fundamenta su afirmación: "Nos parece que el propósito se plantea desde un piso no parejo, es decir, sólo se visualiza el ánimo de recaudar mediante infracciones, no hay amonestación, no hay prevención, es decir, no hay margen de una simple amonestación al infractor, se procede a la aplicación de multas".

"Quisiéramos ver, por ejemplo, la consideración de tener un registro de infractores primo, es decir, quiénes jamás han cometido una falta, darles una amonestación, y a la segunda causa de infracción entonces aplicarse el Reglamento; pero no hay esa previsión, además de que las multas son excesivas, entonces es ilegal e inconstitucional y no lo dijo yo, ahí está a los hechos de la forma como se procede en evidente perjuicio de los ciudadanos", asentó.

Silva Domínguez refiere que se entregó el oficio de solicitud para dialogar con el alcalde y exponer todo lo anterior.