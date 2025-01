Respalda PAN reducción de impuesto a gasolinas

Por: Isbac Martínez

Enero 17, 2025 -

Debido a que el 40 por ciento del precio de las gasolinas se deriva de impuestos, la diputada federal del Partido Acción Nacional, Leticia Gutiérrez Garza, manifestó su respaldo a la propuesta del líder nacional Jorge Romero, a fin de exigir al Gobierno federal y a los legisladores de Morena la reducción del Impuesto Especial de Producción y Servicios (IEPS) para que el litro de gasolina no rebase los 20 pesos.

En un desplegado emitido por el Comité Ejecutivo Nacional, reclaman a Morena no haber cumplido con las promesas hechas desde la campaña del expresidente Andrés Manuel López Obrador de reducir el precio de las gasolinas, y aunque el compromiso del tabasqueño fue bajar el precio a 10 pesos, la propuesta de Acción Nacional es establecerlo en un máximo de 20.

A decir de la diputada Letty Gutiérrez, contrario a las promesas de Morena de bajar los combustibles, en el último sexenio la gasolina Magna aumentó 4.88 pesos, llegando a costar en el interior del país hasta 24.23 pesos por litro, incumpliendo, también, con el compromiso de que el combustible cueste menos en México que en Estados Unidos, toda vez que, actualmente, las familias mexicanas pagan en promedio un 30 por ciento más por la gasolina que en el vecino país del norte.

"Mintió en este tema, no sólo en campaña, sino una vez siendo presidenta. El precio de la gasolina no sólo no bajó, sino que subió de manera constante durante todo su sexenio; nosotros, los legisladores de Acción Nacional, seguiremos trabajando unidos, luchando por conservar el precio de la gasolina, apoyando a nuestra gente que tanto lo necesita", comentó.

Recordó que en diciembre del 2024, el PAN propuso, durante la discusión de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, topar el precio de la gasolina en 20 pesos; sin embargo, esta disposición fue rechazada por los legisladores del oficialismo, lo que a decir de la diputada, es una clara demostración de la poca importancia que los representantes de Morena tienen por la gente.

Finalmente, y puesto que el alto costo de la gasolina se deriva de los impuestos, dijo que continuarán con la campaña intensiva para exigir a Morena y al Gobierno federal los ajustes necesarios para disminuir el precio final del combustible.