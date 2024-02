Padres de familia exigen maestros en primaria de Reynosa

Desde hace años que familias que llevan a sus hijos a la Escuela Primaria "Club Rotario Reynosa 76", ubicada en la colonia Vamos Tamaulipas, atrás del aeropuerto, viven un viacrucis ante la falta de maestros.

Jorge Eduardo Carrillo Gómez, director de la escuela comentó que esta problemática se da año con año y son por diversos factores.

Actualmente, les hacen falta tres maestros: apenas les cubrieron uno y deben andar gestionando el pago de los de contrato, porque les mandan, pero les alargan su salario hasta más de un mes.

Mi niña va en tercer año y en dos años ha tenido 5 o 6 maestros y no es justo para ella, porque no aprenden igual¨. Beatríz Alejo madre de familia

"Desgraciadamente, los dos maestros no nos duran más de un año, algunos renuncian, algunos ya no regresan y pues desgraciadamente estamos padeciendo desde octubre a falta de tres maestros," dijo.

El director explicó que una vez le llegaron a faltar hasta cinco maestros, por lo que es imposible trabajar en esas condiciones.

"Los papás, de verdad, que están hartos de que yo les diga que me esperen y me

esperen. El día de hoy cerraron la escuela, dijeron ya no le vamos a hacer caso ni a usted. Definitivamente y yo les dije ´perfecto, para mí no es una problemática´, es para el gobierno que debe de mandar los maestros titulares, porque yo no puedo con tres grupos, ¿cómo le hago?", recalcó.





PROTESTAN ANTE SECRETARÍA DE LA SET

Actualmente, el plantel tiene 265 alumnos, por lo que esperan que las autoridades de Educación estatal les den respuesta y ayer protestaron con pancartas ante las autoridades educativas.

"La secretaria de Educación, Lucía Aimée Castillo Pastor dice que le demos la prioridad a eso, que le demos esa oportunidad a los de contrato y que se siga gestionando el pago de ellos; es volver a picar piedra que les paguen puntualmente a ellos. Yo, sinceramente, ya como llevo cuatro años ahí de director ya desconfío de todo, porque realmente aquí nos dicen una cosa y el día de mañana se olvidan de todo", explicó.

Y argumentó: "Un maestro, ahorita, por muy bajito me quiere cobrar, de 350 a 500 pesos por cubrirme un grupo un día; imagínense, háganle cuentas cuánto cuesta un maestro pagarlo los papás, ganan mil 300 a la semana, no alcanza, o sea, ¿cómo van a ser posible de que un maestro, en su momento el padre de familia o el director, tenga que agarrar dinero de inscripciones para pagar un maestro?, cuando realmente el mantenimiento de la escuela es la prioridad". En la zona escolar el problema viene desde el 2011 y la escuela no tienen ni maestro de Educación Física ni subdirector ni auxiliar administrativo.

EN DOS AÑOS HAN CAMBIADO 5 MAESTROS

Beatriz Alejo, madre de familia, explicó que desde octubre tuvieron un maestro que terminó su contrato en diciembre y en enero llegó otro, pero nada más estuvo el mes de enero; en febrero sólo dio ocho días y se fue porque ya no le iban a pagar.

"Mi niña va en tercer año y en dos años ha tenido cinco o seis maestros y no es justo para ella, porque no aprenden igual; de hecho, teníamos maestros de planta, pero no sé cuál fue el motivo de separarse de su área de trabajo o se fueron, no sé", dijo.

La escuela está muy alejada, justo para salir rumbo a la ciudad vecina de Río Bravo.

Faltan 3 maestros