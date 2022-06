Exigen a jardín de niños transparencia de recursos

Madres de familia alzaron la voz para pedir transparencia en el manejo de los recursos del Jardín de Niños "Elizabeth Galván de Lozano´´, de la colonia Jesús Vega Sánchez y además acusan de la directora de presionar a las maestras al grado de hacer el cambio a otros municipios.

La escuela está al lado de un terreno que está solo y se han encontrado bobinas, arañas y alacranes, por lo que los padres acuden a limpiar el plantel.

Señalaron que la directora, Sonia Pamela Berrones Rodríguez, no tiene su nombramiento y además ´´me dijo que ya tengo mi cambio, que ya no acuda a la escuela, además de que también ya corrió al conserje.

"Ella dice que ya me están esperando, a mi me avisó la supervisora de zona, pero yo le dije que no me puedo mover sin algún nombramiento, pero ella me dice que si, que ya me vaya, que me esperan allá y que ya no me presente a clases, pero yo no me puedo retirar asó me pueden acudir de abandono laboral", dijo la maestra, Cecilia Aguilar Romeo.

La madres de familia señalan que las cosas no están bien, no quiso dar cuentas con los papás, dice que no hay dinero y los números son rojos.

Otras madres señalaron que están preocupadas por la seguridad de sus hijos, por el incremento de la maleza, llantas y vidrios en el plantel, pero además sospechan que derivado de un oficio que se hizo el viernes, en Victoria, para exigir caso a las peticiones, es por eso que decidieron cambiar a la maestra.

"Nuestros hijos corren un gran peligro, con esas ventanas que se encuentran en la parte de atrás, piedras, le hicimos el llamado a la directora, para ver si nos daba el acceso, nunca no os dio", expresó una madre que prefirió el anonimato.

Las madres explicaron que han sucedido varias arbitrariedades analizan ya no mandar a sus hijos al plantel, ante las situaciones que se presentan.

"Que se haga justicia, que vengan y nos apoyen, si hay un cambio que se haga a todo el personal, nosotros tememos que haya represalias", recalcó.

Además señalaron que hay contubernio entre la directora del plantel, la jefa del sector, Doria Elia Lozano Galán y la supervisora de la zona 53 Beatriz Lozano Galena.

La maestra del plantel y madres de familia acusan a la directora de represalias.