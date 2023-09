Mantienen vigentes exámenes de control y confianza vencidos

Pese a que la suspensión de los 48 elementos se debió a que no usaban las cámaras de videograbación y la baja de dos más fue por pérdida de confianza, el secretario de Seguridad Pública señaló que solamente sería la Contraloría Municipal quien pueda dar a conocer sobre ese tema.

José Alfonso Peña Rodriguez, secretario de Seguridad Pública, al ser cuestionado sobre los exámenes de control y confianza que no se han actualizado señaló que ese es un tema que atañe al estado, ya que se ha solicitado en varias ocasiones.

Aunado a que aunque ya hayan vencido, éstos aún siguen vigentes, ya que el estado no les ha dado alguna fecha para que acudan a realizarlos. Al ser cuestionado sobre elementos que no habían acudido a realizar exámenes de control y confianza y otros que no los habían acreditado, señaló que estos tramitarán un recurso legal, por lo que aún continúan laborando.

Finalizó que en lo que respecta a los elementos que no fueron suspendidos, son los que están asignados al Departamento de Peritajes, otro ligado a los temas de Control y Confianza, ya que al realizar dictámenes deben estar acreditados como peritos en hechos de tránsito terrestre.