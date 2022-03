Exalcaldesa atrasó traslado en Plaza de la República

¨No le interesó, así sucedió, fue por la alcaldesa anterior, por eso ahorita estamos así, lo he dicho y frente a quienes están aquí vuelvo a insistir, no podremos sacar a todos¨* Claudia Romero, Ayuda Humanitaria.

¨Desafortunadamente no se atendió desde el año pasado cuando apenas iban llegando, si lo hubieran hecho, se hubieran evitado diversas violaciones que ya ocurrieron* Ricardo Calderón, ITM Reynosa.

El "poco interés" de la exalcaldesa Maki Ortiz Domínguez para desplazar a los migrantes de la Plaza de la República a otro sitio, es una de las causas por las que este proyecto ha resultado tardío, señalaron ayer asociaciones civiles dedicadas al tema.

Mientras el sitio al que se pretende llevarlos en la colonia Aquiles Serdán sigue en construcción, también denunciaron la falta de protocolos y atención del sistema DIF hacía los menores de edad.

"No le interesó, así sucedió, fue por la alcaldesa anterior, por eso ahorita estamos así, lo he dicho y frente a quienes están aquí vuelvo a insistir, no podremos sacar a todos los que ya están en la Plaza de la República, porque incluso hay personas ajenas, apostaremos al proyecto de traer aquí a la mayor cantidad de familias posible, con menores de edad, pero esto es una situación muy grande", comentó Claudia Romero, de la asociación Ayuda Humanitaria Reynosa.

Ayer justamente se cumplió el primer año de la llegada de migrantes a la plaza y de acuerdo a datos del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM), la ocupación actual supera las 3 mil 500 personas, siendo hasta un 35 por ciento menores de edad.

EL MAÑANA ha recopilado diversos testimonios de abusos y delitos cometidos hacía las niñas, niños y adolescentes que pernoctan ahí, al respecto, Ricardo Calderón Macías titular del ITM señaló:

"Esto es algo que le corresponde al sistema DIF y desafortunadamente no se atendió desde el año pasado cuando apenas iban llegando, si lo hubieran hecho, se hubieran evitado diversas violaciones que ya ocurrieron, ahorita lo que sigue es ser responsables, nosotros estamos coadyuvando con asociaciones civiles, quienes siguen buscando una fecha para moverlos, pero primero hay que ver que existan condiciones", manifestó.

NO LLEVEN COMIDA

Las asociaciones civiles también lamentaron que el actual Ayuntamiento encabezado por Carlos Victor Peña Ortiz, pretenda exhortarlos para dejar de llevarles comida o alimento, a fin de orillar a los migrantes a dejar el lugar.

"No los pueden obligar, la ley no lo permite, no se qué labor humanitaria tengan ellos pero nosotros lo único que hacemos es atender al necesitado, al vulnerable", agregó Romero.

Este medio de comunicación ha evidenciado en diversas ocasiones que mientras las autoridades y asociaciones civiles se concentran en un plan de reubicación, los migrantes que habitan la plaza desconocen por completo el tema. Por lo que ayer, se hizo énfasis en que el acercamiento se hará, hasta que el albergue de la colonia Aquiles Serdán se encuentre habilitado al 100 por ciento.

Por el momento el avance es de un 80 por ciento, con el pendiente de conectar servicios básicos, adecuar baños, oficinas, espacios de entrada y salida, así como el suelo donde se colocarán casas de campaña.

LA FECHA... Y A ESPERAR

-La Contraloría social del Ayuntamiento de Reynosa había indicado que el pasado 16 de marzo fomentarían la movilidad entre los migrantes, pero la postura de las asociaciones civiles va enfocada a esperar.

-Héctor Silva de Luna, director de la casa para los migrantes Senda de Vida, y quien a su vez se encargará del nuevo proyecto, con la denominación II, comentó:

- "Nosotros vamos a brindar lo que un ser humano necesita que es la alimentación, medicamento, un lugar digno y eso es en lo que estamos trabajando, no podemos dar una fecha porque el lugar ustedes lo ven que no está adecuado completamente".

¨No podemos dar una fecha para la reubicación de las familias al nuevo refugio porque el lugar ustedes lo ven que no está todavía adecuado completamente¨ Héctor Silva, Senda de Vida.