Invitan a adultos a terminar sus estudios

El Instituto Tamaulipeco para la Educación de los Adultos (ITEA), en coordinación con la Secretaría de Educación y la Secretaría de Bienestar Social, invita a la población mayor de 15 años en Reynosa a aprovechar la oportunidad de concluir su educación básica de manera gratuita. Este programa está dirigido a quienes, por distintas circunstancias, no lograron terminar la primaria o secundaria y desean obtener un certificado oficial con validez educativa.

En Reynosa, los interesados pueden acudir a las coordinaciones de zona, plazas comunitarias y círculos de aprendizaje que el ITEA tiene disponibles, donde se ofrece atención educativa sin costo, adaptándose al ritmo y tiempo libre de cada persona. Para inscribirse, se requiere presentar documentos como acta de nacimiento o CURP, certificado de primaria (en caso de querer continuar con secundaria), boletas de grados cursados, una fotografía y una identificación oficial con foto.

Luis Hernández, comerciante de 45 años que reside en la colonia Balcones de Alcalá, expresó su interés en el programa: "Cuando era joven no pude continuar con mis estudios por falta de recursos, pues yo tenía que trabajar, pero si me parece una buena idea para el que quiera, porque hay que tener las ganas, yo por mi parte si me acercaría, si me gustaría." Manifestó.

Este programa representa una oportunidad real para que los adultos en Reynosa mejoren sus posibilidades laborales y personales mediante la educación. El ITEA reafirma su compromiso de ofrecer servicios educativos accesibles y gratuitos para todos los tamaulipecos que deseen concluir su formación básica.



