Proyecta Estado mejorar procesos de recaudación

El titular e las Oficias Fiscales en el estado dio a conocer que se establecen estrategias para mejorar los procesos de recaudación en la dependencia estatal.

Marcelo Olán Mendoza, destacó que celebraron una reunión donde tocaron la importancia de la eficacia en la recaudación y elevar los ingresos.

Se brindó una capacitación donde el personal intercambio experiencias que permitan alcanzar las metas de la administración estatal.

En la misma se presentó el modelo de trabajo que dio resultados en la Oficina Fiscal de Reynosa, donde se logró un incremento en la recaudación.

"Mejor servicio, mejor atención. El arte de servir con voluntad y trabajo conlleva a que todos se concienticen de que debemos atender con calidad a nuestros contribuyentes". expresó Olán Mendoza.

Además, resaltó la importancia de mantener oficinas de puertas abiertas, donde cada ciudadano reciba atención digna y eficiente.