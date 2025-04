Campaña de esterilización en Centro Antirrábico de Reynosa

El Mañana / Staff.- La campaña permanente de esterilización que realiza el Centro Antirrábico de Reynosa ha recibido una respuesta favorable, a pesar de las complicaciones registradas durante los primeros días de la contingencia provocada por las recientes lluvias.

Maricruz Prado Espinoza, responsable del Centro Antirrábico, informó que hay disposición de los dueños de mascotas para evitar la reproducción no deseada.

"Vamos muy bien de esterilizaciones, hemos tenido muy buena respuesta y la responsabilidad de la gente". Maricruz Prado Espinoza Responsable del Centro Antirrábico

"Los primeros de la contingencia son los que se bajaron un poco por el daño que ocasionó la lluvia, pero vamos muy bien de esterilizaciones, hemos tenido muy buena respuesta, la responsabilidad de la gente, porque regresan para que no se les sigan haciendo más, no se les sigan reproduciendo; no queremos la camada no deseada, porque ellos vienen a sufrir, entonces es mejor esterilizar", dijo.

El número de esterilizaciones realizadas varía entre 30 y 40 a la semana, aunque en ocasiones la cifra llega hasta 50 procedimientos, divididos entre perros y gatos. En la mayoría de los casos se registra mayor presencia de hembras que de machos.

Prado Espinoza señaló que es importante que acudan a las instalaciones para checar primero de la salud de la mascota, porque no puede llegar en mal estado.