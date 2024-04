Aclara abogado de Morena estatus legal de alcalde

La restitución de los derechos político-electorales del alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, no son definitivos adelantó el abogado y representante de Morena Andrés García-Repper Favila.

En una aclaración, dijo que el alcalde recuperó sus derechos gracias a una suspensión provisional dictada por una jueza en Reynosa, pero esto no se traduce en un amparo definitivo, sino que se le restituyan sus derechos hasta que se resuelve el fondo del asunto.

"De tal manera que el estado que guardan las cosas en este momento es que le regresaron provisionalmente sus derechos político electorales, esto no prejuzga por la condición final de ese litigio, no sabemos qué pudiera pasar en los próximos días, semanas, respecto de el asunto penal como del juicio de amparo. Es importante aclarar esta información para que no haya confusión entre el electorado", dijo.