Estalla manifestación de migrantes; acusan fraude de abogados

Migrantes haitianos que están en Reynosa esperando cruzar legalmente a Estados Unidos, se manifestaron ayer afuera del refugio Senda de Vida, para evidenciar condiciones injustas en la selección de cruce aún después de pagar abogados.

El reclamo hecho principalmente por varones indicaba que hay preferencia hacia las familias.

"La mayoría de los hombres que están aquí se dice que somos solteros porque estamos sin una familia, pero tenemos esposa o hijos que ya pudieron cruzar, solo que nos hacen a un lado, los abogados nos cobraron más de mil dólares por persona, así que estamos en Senda de Vida esperando que nos ayuden, porque el pastor tiene las listas de envíos".

En la manifestación hubo gritos y golpes a las puertas principales, por lo que elementos de la Policía Estatal llegaron al sitio, EL MAÑANA constató la presencia de al menos una decena de unidades con el fin de actuar ante conflicto.

Los gritos, golpes e inconformidad de los haitianos inicio antes del medio día, afirman pagar abogados sin respuesta.

"No queremos problemas, ni que nos digan mentiras, queremos ayuda, respuestas", expresaron los migrantes en la manifestación.

La inconformidad de los haitianos se prolongó por más de una hora, en la que también señalaron que hay preferencias para la ocupación de sitios en los albergues. "Es injusto que llevemos meses durmiendo en la calle, sin comida y de voluntarios en el programa de limpieza, mientras que otros llegan y cruzar muy rápido a Estados Unidos, hasta se les deja dormir adentro, mientras muchas mujeres embarazadas, niñas, niños están afuera".

¿FRAUDE DE ABOGADOS?

El director del refugio Héctor Silva de Luna, salió para hablar con los quejosos y creó una mesa de dialogo en la que participaron al menos cinco representantes de la comunidad.

Ahi indicó que los pagos que los migrantes han realizado para los abogados, son independientes a su administración y que la agilidad al trámite de asilo, depende del gobierno de Estados Unidos. "Yo no puedo decir que son falsos esos abogados, porque realmente la lentitud es del gobierno de Estados Unidos que no está recibiendo migrantes solteros, la inconformidad que tienen es porque solo están recibiendo familias, está claro que el pagar no está garantizando que sea rápido", y agregó:

"Nosotros como casa de asistencia todo lo hacemos sin fines de lucro, nos encargamos de llevar las listas de control y de gestionar cuando hay llamado, esto es algo social".

Los migrantes indicaron a EL MAÑANA que la mayoría de migrantes en listas de espera ha pagado abogados para cruzar a Estados Unidos, pero no hay garantías.

IMPIDEN SALIDA