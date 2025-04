Exige regidor informe de presa rompepicos

El regidor Joaquín Ramírez manifestó su preocupación por la falta de información sobre el estado actual de la construcción de la presa rompepicos, ubicada a un lado de la colonia Vista Hermosa, una obra que prometía la prevención de inundaciones en el municipio.

"No hay información sobre el estado actual que guardan los trabajos de la presa rompepicos", señaló Ramírez. "Yo me di una vuelta a la obra, vi la obra parada, dos maquinarias ahí sin trabajar, es todo lo que sé. Esta obra se inició en la administración pasada y muchos de los que estamos hoy aquí no estuvimos cuando se aprobó el proyecto".

Explicó que, como integrante de la Comisión de Obras Públicas, solicitaron un informe al secretario de Obras Públicas, sin recibir respuesta hasta el momento. "Necesitamos saber el estado actual que guarda esta obra para poder informar a la ciudadanía con claridad", enfatizó.

Ramírez comentó que tras la reciente contingencia por lluvias acudió personalmente al sitio de la construcción para observar los avances y el impacto del agua en la zona. "Entonces, no sabemos en qué estatus está el proyecto realmente", agregó.

Ante esta situación, se solicitó de manera formal un informe detallado al secretario de Obras Públicas sobre el avance, la inversión y la utilidad esperada del proyecto. De acuerdo con datos preliminares, se han invertido alrededor de 130 millones de pesos en esta obra.

"Necesitamos ver la utilidad de su creación, así como el avance real en este proyecto. La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se está usando ese recurso público", concluyó el regidor.

SIN RESPUESTA

· La obra se autorizó y arrancó en la pasada administración municipal

· Los actuales integrantes del cabildo requieren más informes del proyecto

· Ya le fue solicitada la información a la Secretaría de Obras Públicas

· Hasta la fecha no les ha enviado ningún reporte

· En la actualidad, los trabajos están parados.